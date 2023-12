Nem todas as pessoas ficam empolgadas com o fim de ano, já que o período remete a memórias que acarretam angústia, tristeza, decepção, baixo astral e até depressão. A suplementação é uma saída

Todo fim de ano é a mesma história: correria para dar conta de tudo, trabalho, família, viagens, festas, calor e estresse. Afinal, o ano está acabando e as pessoam deixam muita coisa para a última hora. E agora, o que fazer para driblar o desgaste energético e suportar essa pressão do tempo e da agitação do trabalho, do trânsito, dos shoppings e estradas? A nutricionista Cíntia Moser, da Dr. Shape, destaca dicas preciosas para que você enfrente esse período de tantas demandas pessoais e que acaba gerando desgaste da saúde física e mental.

Cíntia Moser explica que “para darmos conta da correria de fim de ano, a cafeína pode ser um poderoso aliado. É um dos suplementos mais estudados e tem efeito estimulante, pode dar aquela ajuda num momento em que ainda precisamos estar focados para dar conta do trabalho e quando a cabeça já está se preocupando com a preparação das festas deste período”.

Mas não é apenas a correria que incomoda as pessoas nesta época. Ao lidar com as festividades, elas também sentem angústia, ansiedade, nostalgia...

Suplementos para cada estado

Para quem precisa de energia extra

Iconic Caf – A cafeína é conhecida por aumentar a energia e disposição e, de quebra, auxiliar na queima de gordura. Pessoas que podem consumir esse suplemento podem utilizá-lo pela manhã, para começar o dia com toda energia e poder focar no trabalho, bem como fazer todas as tarefas com eficiência. Ele pode ser usado com dose dobrada, ingerindo uma cápsula também logo após o almoço, para se conseguir um bom rendimento também no segundo turno do dia. Vale lembrar que essa é apenas uma sugestão de consumo – cada pessoa precisa ajustar a dose conforme recomendação de seu nutricionista ou nutrólogo.

Iron Grip – É um suplemento em pó, pré-treino, indicado também para quem precisa de energia extra. É elaborado a partir de aminoácidos como alanina, arginina e taurina; além de cafeína e um mix de vitaminas e minerais anabólicos como as do complexo B, zinco e magnésio. A indicação de consumo, especialmente no calor, é com água bem gelada – o que ajuda também na hidratação.

PHT – Para aquelas pessoas que não podem consumir a cafeína, a exemplo das hipertensas, Cíntia Moser indica uma boa opção: “O PHT é o precursor hormonal e pode nos dar energia e disposição. Por isso, é recomendável suplementar agora, para estar com pleno benefício até o começo do próximo ano. Aliás, esse suplemento deve ser utilizado de forma contínua, já que seus efeitos vêm em longo prazo”, recomenda.

Suplementação para enfrentar a nostalgia das festas de fim de ano

Nem todas as pessoas ficam empolgadas com a aproximação do fim de ano, pois estes momentos remetem a memórias que acarretam angústia, tristeza, decepção, baixo astral e até depressão.

Para lidar com esses sentimentos intensos e emoções carregadas, Cintia Moser, que também é especialista em nutrição esportiva e mestre em ciência e tecnologia de alimentos, explica que o suplemento ideal seria o triple Z: “Ele é à base de triptofano e tirosina, os precursores da serotonina, o hormônio do bem-estar. Então, para manter o bem-estar, é ideal utilizar o triple Z. Esse suplemento também deve ser utilizado de forma contínua, para obter os efeitos em longo prazo”, aconselha.

A nutricionista sugere também a melatonina que “é outro suplemento que pode contribuir muito nesta época do ano, já que nos ajuda a relaxar e a dormir melhor, principalmente, para que viaja, fica fora de fora da rotina habitual, na casa de outras pessoas e hotéis e isso pode dificultar o sono. Então, a melatonina pode ser usada neste momento também para contribuir com esse bem-estar”.