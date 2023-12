À medida que as festas de fim de ano se aproximam, especialmente o público infantil se encanta pela magia das celebrações. Porém, é nessa mesma época que os riscos de acidentes se intensificam, sendo crucial que pais e cuidadores tenham um olhar mais atento com as crianças, para prevenir possíveis ocorrências, dentro e fora de casa.



Pesquisa realizada pela Aldeias Infantis SOS - organização global, de incidência local, que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias -, por meio do Instituto Bem Cuidar (IBC), indica que, em 2022, as principais razões de acidentes entre crianças e adolescentes de 0 a 14 anos foram as quedas, responsáveis por 43% das ocorrências, seguidas por queimaduras, com 20%, e sinistros de trânsito, com 10%. O levantamento foi elaborado com base nos dados do DataSUS.



“É mais comum que os riscos aumentem nessa época, já que as crianças e adolescentes estarão com mais tempo livre para explorar os ambientes. Com isso, torna-se mais do que necessário os responsáveis realizarem uma operação pente fino na casa e demais espaços nos quais aproveitarão as confraternizações”, destaca a especialista em Entornos Seguros e Protetores da Aldeias Infantis SOS, Erika Tonelli.



A especialista elenca algumas dicas para que as famílias aproveitem o momento sem preocupação:

Cuidados com o espaço



Se a festa for realizada em casa, crie um espaço dedicado às crianças e, se for em um local externo, certifique-se de que haja uma área supervisionada por adultos. Não importa onde seja a hospedagem, na casa de familiares ou quarto de hotel, as condições de segurança devem ser avaliadas e adaptadas às crianças.



Crianças não devem brincar próximas a janelas ou sacadas sem proteção, que devem ter grades ou redes de segurança. A atenção deve ser redobrada com pisos escorregadios, lajes e escadas, que oferecem alto risco para quedas.



Decoração

Evite enfeites pequenos e pontiagudos, que possam representar riscos para as crianças, curiosas por natureza. Opte por decorações coloridas e divertidas, que atraiam a atenção de meninos e meninas, sem comprometer a segurança.



Objetos cortantes e eletricidade

Para evitar descargas elétricas, todas as tomadas devem estar tampadas e protegidas para obstruir o contato das crianças. É indispensável adicionar travas em gavetas com objetos cortantes e que ofereçam risco. Além disso, não é somente a faca que apresenta perigo: itens de cozinha em geral, além de objetos como clipes metálicos, tampa de caneta e tesoura, por exemplo, também podem causar acidentes.



Preparativos para a ceia

A fim de evitar queimaduras, mantenha as crianças longe da cozinha e do fogão, principalmente durante o preparo de assados e sobremesas, típicos das ceias de Natal e Ano Novo, que costumam levar horas. Redobre a atenção especialmente com bebês que estão engatinhando, evitando que eles se aproximem ou se apoiem no forno e jamais cozinhe com crianças no colo.



Também é essencial priorizar as bocas traseiras do fogão ao cozinhar e com os cabos das panelas virados para dentro e, ao se sentar para comer as refeições, fique atento às toalhas de mesa, evitando que crianças puxem o tecido e derrubem alimentos quentes.



Brinquedos

Os brinquedos devem passar por uma inspeção para checar se há partes soltas ou quebradas com pontas afiadas ou arestas. Caso encontre algum problema que possa causar acidente ou lesão, conserte imediatamente ou descarte. É recomendada a compra somente de brinquedos com selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), respeitando a faixa etária indicada.



Comunicação com as crianças

Esteja atento às necessidades individuais de cada criança. Mantenha um canal aberto com os pais e cuidadores para uma comunicação constante sobre o bem-estar dos pequenos durante a festa.



Intoxicação

É essencial manter remédios, produtos de limpeza, venenos e plantas tóxicas fora do alcance das crianças.



Atividades ao ar livre

É natural que a criança queira brincar com os novos presentes tão logo os receba, mas alguns deles merecem atenção especial. Skate, bicicleta ou patins, por exemplo, são alguns deles. O uso exige a utilização de equipamentos de segurança, como capacete, cotoveleiras e joelheiras, para evitar o risco de lesões graves. Nos parquinhos, sempre verificar a condição dos brinquedos e não os utilizar caso estejam quebrados, enferrujados ou com superfícies perigosas.



Se a brincadeira escolhida for empinar pipas, certifique-se de estar longe de fiações e, em caso de relâmpagos, recolha o brinquedo imediatamente.



Brincadeiras aquáticas

Não deixe as crianças sozinhas à beira de piscinas, rios ou lagos e, ao colocá-las na água, faça o uso de coletes salva-vidas, uma vez que boias de braço não são aconselhadas. Fique atento ainda aos baldes, bacias e piscinas plásticas, que, mesmo rasos, podem ser perigosos.



Atividades em grupo

Em hotéis e colônias, procure saber se existe uma equipe de monitores especializados para cuidar de crianças, com profissionais formados em primeiros socorros. No caso de atividades que necessitem de equipamentos de segurança, exija que sejam utilizados e atente-se às condições dos instrumentos.



A informação sobre as medidas de prevenção é uma das formas mais eficientes para que acidentes não ocorram. Medidas básicas de precaução podem evitar problemas graves, minimizar situações com potencial de ferimentos e, principalmente, salvar vidas.