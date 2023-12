Pela primeira vez, o Hospital Unimed Ribeirão Preto realiza uma cirurgia complexa de extração de tumor ósseo em seu centro cirúrgico, utilizando a técnica Frozen. É um procedimento realizado somente em grandes centros oncológicos por equipe especializada em oncologia ortopédica. A cirurgia consiste na ressecção de um tumor maligno do fêmur, utilizando a técnica de congelamento em nitrogênio líquido.



Pelo alto nível de complexidade, o procedimento é realizado em poucos hospitais do país. Trata-se de uma cirurgia raramente realizada e com indicação muito específica. “A cirurgia substitui a necessidade de uso de prótese por método biológico, preservando a arquitetura óssea do paciente”, explica o médico e ortopedista Nelson Fabrício Gava, que tem atuação na área de oncologia ortopédica.



“Durante o processo cirúrgico, após a remoção de todo o osso com o tumor, o fragmento ressecado será congelado em nitrogênio líquido em temperaturas extremamente baixas”. Segundo Fabrício Gava, o processo visa matar todas as células cancerígenas. “Após o congelamento, o osso será reimplantado no paciente e será utilizado um enxerto da fíbula vascularizado, com o objetivo de melhorar a consolidação óssea”, destaca.



A cirurgia, com previsão de duração de seis a oito horas, acontece na nesta quinta-feira (7/12), às 11 horas, no Hospital da Unimed Ribeirão Preto.