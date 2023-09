683

Geralmente associados aos praticantes de musculação e exercícios físicos, os suplementos alimentares também estão se tornando presentes nas casas dos brasileiros. No país, entre 2014 e 2020, houve um aumento no consumo dessas substâncias, de acordo com dados mais recentes da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad). O levantamento identificou que em 59% dos lares brasileiros pelo menos uma pessoa consome suplementos.









Estética, saúde e atividade física são os principais motivos pelos quais as pessoas consomem suplementos alimentares. No entanto, a nutricionista esportiva Alessandra Paula Nunes ressalta que é um equívoco associar automaticamente a prática de atividade física à necessidade de suplementos. Ela explica que "os suplementos alimentares servem para complementar nutrientes e calorias quando a dieta base não está satisfatória".





Alessandra alerta para a busca constante pelo "corpo perfeito" e pela melhora no desempenho físico, o que tem levado muitas pessoas a buscar suplementos que prometem resultados imediatos. Como esses produtos são vendidos sem prescrição médica, o uso inadequado e sem orientação tem se tornado mais comum.





O alerta não é feito apenas por nutricionistas. A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte tem observado o uso excessivo de suplementos no Brasil, bem como a presença de produtos sem embasamento científico, que podem causar danos à saúde ou agravar condições pré-existentes, quando utilizados de maneira imprópria.

COQUETEL DE ADITIVOS





Suplemento, de acordo com o dicionário, é algo que supre ou serve para suprir alguma carência. No entanto, ao comprar esse tipo de produto, o consumidor está ingerindo apenas o que realmente necessita? De acordo com a pesquisa do nutricionista Alexander Marcellus, que analisou oito marcas de suplementos proteicos, foi constatado que alguns desses produtos se assemelham a alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, refrigerante e hambúrguer industrializado. Esses produtos contêm corantes, conservantes e flavorizantes que são desnecessários para o organismo humano.





Nesse sentido, Alessandra recomenda que o segredo está em ler a lista de ingredientes, que apresenta todos os componentes do suplemento ou do alimento industrializado. A regra geral é que quanto mais extensa a lista, menor a qualidade do produto. Ela adverte que a adição de aditivos químicos e substâncias sem benefícios significativos para a saúde do consumidor costuma aumentar a lista de ingredientes. No caso de multivitamínicos, é normal que ela seja longa, mas isso é algo que merece atenção.

MERCADO PROMISSOR

Ao iniciar sua pesquisa, analisando suplementos frequentemente usados por pacientes com câncer, Alexander percebeu que muitos desses produtos contêm uma quantidade significativa de aditivos alimentares. Ele observou que o suplemento, que deveria ser um exemplo de saúde, muitas vezes inclui tantas substâncias para conservar e agradar o paladar que parece haver mais interesse comercial do que de fato na saúde das pessoas.





Esse cenário não é surpreendente. Um estudo publicado pela Future Market Insights (FMI) estima que o mercado global de suplementos alimentares deve ultrapassar cerca de R$ 1,25 trilhão até 2025. Os investimentos nesse tipo de produto podem ser notados nas “vestes modernas” dos suplementos e pelas estratégias de marketing cada vez mais voltadas para imunidade, força e estética. Além disso, influenciadores são frequentemente usados para dar credibilidade aos produtos milagrosos. Nesse meio, compartilha-se informações que são pouco precisas ou sem comprovação científica. Isso inclui chás emagrecedores e suplementos para ganho de peso, que prometem benefícios corporais imaginários.





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disponibiliza em seu portal uma ferramenta que permite verificar os ingredientes permitidos, seus limites mínimos e máximos definidos para cada nutriente, substância bioativa e enzima, bem como os requisitos de rotulagem e as alegações aprovadas, juntamente com as condições de uso correspondentes.





