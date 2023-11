Um cotidiano agitado com uma vida urbana agitada e barulhenta, problemas familiares e pessoais, como doenças, traições, divórcio e dívidas, são um grande “peso”, mesmo que as pessoas não percebam, sendo extremamente prejudicial para a saúde mental, afetando ainda o adequado funcionamento do corpo.

Para se ter uma ideia, o estresse desencadeia uma série de efeitos negativos, como dores de cabeça e musculares, problemas digestivos, insônia, dificuldade para se concentrar, taquicardia, baixa autoestima e falta de paciência, acompanhada de um temperamento explosivo, além da ansiedade e a depressão.

A verdade é que as últimas pesquisas destacam a ansiedade e depressão como dois dos distúrbios mais comuns atuais em relação à saúde mental e, por esse motivo, foram intitulados “mal do século”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking da ansiedade mundial, com aproximadamente 18,6 milhões de diagnósticos, representando mais de 9% da população, taxa considerada alarmante e preocupante, afinal, infelizmente, pode ser ainda maior.

Os dados da Organização Pan-Americana de Saúde também são preocupantes, pois o Brasil apresenta as maiores taxas de depressão da América Latina. O Ministério da Saúde estima até 15% da população, em algum momento da vida, sofrendo com esses problemas, que não são desencadeados apenas pelos problemas cotidianos, podendo ter origem genética ou pela ausência da produção de neurotransmissores. A OMS identificou um aumento mundial de 25% no número de casos nos últimos anos.

As estatísticas são alarmantes, mas a cada ano, mais pessoas têm se preocupado com a saúde mental e buscam auxílio especializado para lidar com os sintomas. Afinal, podem ser constantes, inclusive, provocando, incapacidade para as atividades diárias, mesmo sabendo das obrigações, por não apresentarem força para continuar.

É sempre muito importante alertar que as questões sobre a saúde mental não são motivos para brincadeiras ou “frescura” de quem sente. É essencial combater os mitos e o bullying, pois as doenças mentais devem ser tratadas com tanta importância quanto outra patologia. O motivo para o desenvolvimento de muitos dos problemas, envolvendo a saúde mental, começa, exatamente, através do cérebro.