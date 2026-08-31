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Comportamento e Saúde Mental

Comportamento E Saúde Mental

Angela Mathilde: PHD em saúde mental, Psicopedagoga e Neuropsicóloga

A vida real continua exigindo paciência. Aprender uma profissão, construir relações duradouras, desenvolver habilidades e superar dificuldades são processos que exigem tempo, persistência e tolerância à frustração - (crédito: Freepik.com)
COMPORTAMENTO E SAÚDE MENTAL

A geração que não sabe lidar com frustração

Muitos adultos, movidos pelo desejo legítimo de proteger os filhos do sofrimento, acabam evitando qualquer situação geradora de frustração

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