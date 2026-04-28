Relacionamento abusivo: "Por que comigo?"





A pergunta ecoa em silêncio entre milhares de brasileiras: “Por que comigo?”. O questionamento não surge da fraqueza, mas do choque entre o que se esperava do amor e o que se vive na realidade. O relacionamento abusivo não começa com gritos e, sim, muitas vezes, com cuidado excessivo, promessas intensas e uma conexão que parece única. “Mas por que eu?” A pergunta precisa ser ressignificada. Não se trata de culpa.

A neurociência explica essa situação: o cérebro humano, ao vivenciar vínculos afetivos intensos, ativa circuitos de recompensa mediados pela dopamina e pela oxitocina — substâncias que fortalecem o apego e reduzem a percepção crítica inicial. É o que faz o início parecer perfeito… e a saída, quase impossível.

O ciclo invisível da violência

O abuso não é contínuo. É cíclico. E é exatamente isso que aprisiona, com as seguintes fases:

Fase da idealização – excesso de amor, atenção e validação

– excesso de amor, atenção e validação Fase da desvalorização – críticas sutis, controle, culpa

– críticas sutis, controle, culpa Fase da explosão – agressão emocional, verbal ou física

– agressão emocional, verbal ou física Fase da reconciliação – promessas, arrependimento, “lua de mel”

O ciclo ativa no cérebro um padrão semelhante ao do vício. A imprevisibilidade emocional libera dopamina de forma irregular, criando dependência afetiva. A pessoa não está “presa porque quer” — está presa porque seu cérebro foi condicionado a esperar a recompensa depois da dor.

Quem fica se perguntando “por que eu” deve entender que não se trata de culpa. Trata-se de vulnerabilidades humanas legítimas:

Necessidade de pertencimento

Histórico de vínculos fragilizados

Baixa autoestima construída ao longo da vida

Modelos familiares disfuncionais

Empatia elevada (muitas vezes explorada pelo agressor)

Pessoas inteligentes, fortes e bem-sucedidas também vivenciam relações abusivas. O agressor não escolhe “pessoas fracas”, e sim aquelas emocionalmente disponíveis.

Estudos em neurociência sobre o cérebro em abuso apontam que relações abusivas crônicas afetam diretamente a amígdala cerebral, com aumento do estado de alerta (ansiedade constante), assim como o hipocampo, provocando prejuízo na memória e confusão emocional. O córtex pré-frontal também é prejudicado, com redução da capacidade de tomada de decisão.

Dessa forma, é possível explicar por que a vítima justifica o agressor, dificulta a tomada de decisão para sair e sente culpa por algo que não causou. Não é falta de clareza. É um cérebro em estado de sobrevivência.

Os sinais que não podem ser ignorados estão no controle disfarçado de cuidado, no isolamento social progressivo, na desvalorização constante, na inversão de culpa (“você me fez agir assim”), no medo de desagradar e na sensação de estar sempre “errando”.

É preciso entender que onde há medo, não há amor. Onde há controle, não há cuidado. O caminho de volta está em sair de um relacionamento abusivo. A mudança não é apenas uma decisão, mas um processo neuroemocional, envolvendo:

reconstrução da identidade

fortalecimento da autonomia

apoio psicológico especializado

rede de apoio segura

reeducação emocional

e, sobretudo, reaprender a confiar em si mesma

Uma verdade que precisa ser dita: a pessoa não fica porque é fraca. A pessoa fica porque acredita, sente e tenta. Contudo, permanecer consciente da dor não é mais amor. É aprisionamento.

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A pergunta “por que comigo?” precisa dar lugar a outra: “O que eu faço agora com o que descobri?”. A resposta não está no passado e, sim, começa no momento em que se decide que amor não pode machucar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.