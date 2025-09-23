Bobbie Goods ganha espaço por lembrar infância e propiciar satisfação

Os livros de colorir dominaram o cotidiano dos brasileiros, aparecendo, até mesmo, na lista dos livros mais vendidos da revista Veja, referência dos best sellers no Brasil. A questão mais preocupante é o que está por trás de todo esse interesse?



Afinal, não é a primeira vez que esse tipo de livro cai no gosto popular. Há uma década, o “Jardim Secreto” foi um dos exemplares mais populares como um conteúdo terapêutico, promovendo relaxamento e ação antiestresse.

O modismo atual recai sobre os “Bobbie Goods”, desenhos de ursinhos praticando diferentes atividades. Originalmente, esses livros foram elaborados para um público mais velho, ou seja, os adultos, porém, também encantaram as crianças com a fofura das imagens e a facilidade de colorir pelos traços amplos. O sucesso é tão grande, que, inclusive, uma famosa rede de fast-food passou a oferecer o produto como brinde para quem comprar um combo específico.

O motivo dessa febre está na ludicidade. Afinal, o ato de colorir é bastante ligado à infância, sendo utilizado como uma atividade focada no desenvolvimento dos pequenos, característica que, aos poucos, passa a ser, de certa forma, esquecida, em meio aos novos aprendizados diários, a inserção de novas realidades e, consequentemente, prioridades.O fato é que esses livros de colorir estão remetendo as pessoas à esse período da vida, resgatando os bons sentimentos experienciados. Ao praticar essa ação, se resgata o prazer de colorir da maneira que se deseja, contribuindo para fatores como a autoestima.

É por esse motivo que alguns indivíduos consideram a atividade bastante infantil, contudo, deve ser considerada natural, sendo, na verdade, positiva para a saúde de diferentes formas. O processo de colorir promove satisfação pessoal, mesma função desses livros há muitos anos, assim como propicia a capacidade de relaxar e desestressar o cotidiano, diversas vezes, considerado difícil e atarefado, promovendo assim, o bem-estar.

