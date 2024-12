Celular é vício entre jovens e compromete aprendizagem

Até que ponto os celulares, realmente, comprometem uma aprendizagem adequada entre alunos adolescentes e jovens? A discussão sobre o tema ganha cada vez mais espaço, principalmente nas redes sociais, decorrente da decisão do governo em adequar a legislação sobre o uso em sala de aula.

As últimas pesquisas revelam que a população tem uma opinião bastante definida. Para se ter uma ideia, uma pesquisa da Nexus, empresa especializada em inteligência de dados, apontou que a maioria (86%) das pessoas, com idade igual ou superior a 16 anos, está de acordo com a proibição do celular nas escolas.







Atualmente, cada estado brasileiro tem um parecer sobre o tema, envolvendo a proibição total, ou medidas para liberação do uso, em determinados momentos do dia, como antes do início das aulas, ou intervalos, ou durante atividades em sala.

A verdade é que cada escola pode elaborar suas próprias regras e, é por esse motivo, que em 2023, a pesquisa TIC Educação registrou que a proibição acontece em 28% dos colégios, sendo que essa popularidade saltou de 32% para 43%, em turmas até o 5% ano e, apenas 1%, chegando a 8%, no ensino médio.



As limitações ainda são mais frequentes nas escolas da rede particular, sendo encontradas em aproximadamente 30% delas, contra 12% das estaduais e 33% das municipais.

Claro, a tecnologia pode ser benéfica sim e já vem sendo usada por professores, como uma alternativa para transformar as aulas, deixando-as mais interativas e divertidas, atraindo a atenção dos alunos, contudo, deve-se conhecer os limites.



Lamentavelmente, os aparelhos eletrônicos são viciantes e podem levar à dependência. Considerando o caráter estudantil, significa que o excesso de informações nas redes sociais dificulta para o cérebro guardar informações, manter o foco e socializar e, consequentemente, atingir a capacidade de aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades.

Ainda vale observar que a saúde mental é afetada com a queda de autoestima, aumento da ansiedade, casos de depressão e irritabilidade. Os oftalmologistas também alertam que a miopia vem se tornando mais comum entre jovens, devido a esse hábito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os celulares se tornaram uma extensão do corpo humano e facilitam a vida de milhares de pessoas, contudo, não são tão bons quanto parecem e, por isso, saber que se está no controle desse uso é essencial.



*** Saiba mais sobre o tema no canal do youtube @multi.educacao