A aprendizagem é composta de vários processos e, para compreendê-los, não basta conhecer as técnicas, sendo essencial também entender como funciona o cérebro e suas complexidades.





A Neurociência data dos anos 60, área da medicina para aprofundar conhecimentos sobre o sistema nervoso. Os estudos são bastante específicos, explorando o funcionamento, estrutura, formas de desenvolvimento e alterações que o cérebro pode sofrer e, claro, a maneira como isso interfere no corpo humano.

O propósito é compreender como o desenvolvimento das principais capacidades humanas ocorre, como a linguagem, criatividade e aprendizado, culminando com a criação da “Neurociência da Aprendizagem”.

A área permite compreender que o cérebro está constantemente aprendendo, independentemente da idade. Assim, mesmo que não seja possível perceber, cada um dos estímulos diários vividos permite a formação de conexões e processamento de informações.





Os docentes perceberam com essa descoberta que a aprendizagem deve ser frequente. Afinal, o intuito é fortalecer conexões e ampliar a capacidade estudantil para absorver os conteúdos aprendidos em sala de aula e, não através da “decoreba”, mas, sim, com a resolução de problemas cotidianos, tornando essa informação, de longa duração, sempre pronta para ser usada. A tendência é que o cérebro se desenvolva cada vez mais e, também, tenha facilidade para recordar e conectar novos tópicos.

Existem diferentes maneiras de trabalhar o tópico em sala de aula, quer seja através da tecnologia, atividades lúdicas, interativas, práticas e jogos, que não aproveitem apenas a linguagem falada, mas ainda explorem a visão, tato e a coordenação motora. Vale considerar também os interesses dos alunos, atraindo ainda mais a atenção deles para a proposta.





A “Neurociência da Aprendizagem” será um dos grandes tópicos na 9ª Edição do Brain Connection, o maior Congresso Internacional de Educação no Brasil, realizado em Recife (PE), de 29 de outubro a 1º de novembro de 2024, incluindo uma edição virtual no dia 10 de novembro. A programação é uma oportunidade única para educadores e profissionais da saúde, visando o aprimoramento de conhecimento, técnicas e a promoção da integração e diversidade. As inscrições já estão abertas no site www.brainconnection.com.br e também é possível submeter trabalhos científicos até dia 30 de agosto.