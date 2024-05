Apresentar um desenvolvimento considerado avançado para a idade pode significar um caso raro de elevado Quociente de Inteligência (QI). A Mensa Brasil, sede nacional da organização internacional envolvendo superdotados, aponta que os gênios equivalem a 2% da população mundial.

Os superdotados são indivíduos com uma capacidade mental superior à maioria da população, ou seja, apresentam QI - igual ou superior a 130 - confirmado através de um teste. Para se ter uma ideia, a média da população global é 100.





Os superdotados devem ser tratados conforme a idade que têm Freepik



Durante a infância, as crianças são conhecidas por adquirirem conhecimento com maior tranquilidade, serem criativas e espertinhas. Aquelas com uma inteligência acima do normal, se mostram ainda mais astutas, se sobressaindo.



Os pequenos podem ser submetidos à análise, desde os 2 anos e seis meses, contudo, a maioria passará pelo processo durante o período da alfabetização, ou seja, por volta dos 6 anos, quando começam a demonstrar uma considerável facilidade para aprender, comparada com os colegas de sala.



A capacidade atrai a atenção dos pais para todo o potencial que um dia será apresentado, afinal, ter um QI alto indica uma ligeira vantagem em aspectos relacionados à educação, como provas e concursos, propiciando melhores oportunidades de vida.

Muitas dessas pessoas se destacam por, principalmente, pularem fases, ao conseguirem ainda jovens, a aprovação em diversas provas consideradas difíceis por milhares de pessoas, não apenas pela concorrência, mas, também, pelo conteúdo extenso e desafiador.

Entretanto, apesar de tamanha habilidade, é importante que, caso a descoberta seja feita ainda na infância, os pais devem criar os filhos como crianças e, não como mini adultos, pulando importantes etapas de desenvolvimento. Elas precisam crescer conforme as outras pessoas de sua idade, se divertindo e brincando.



A forte cobrança pode minar, completamente, o interesse dos pequenos, prejudicando seu futuro através dos níveis de estresse, a busca por perfeccionismo e sensação de fracasso, caso não atinjam o resultado esperado.