As primeiras notícias sobre a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já movimenta milhões de estudantes brasileiros em busca de uma oportunidade para profissionalização em uma universidade pública e muitos deles acabarão convivendo com uma grande pressão nos próximos meses.

O exame é a melhor forma de conquistar uma graduação, contudo, causa nervosismo entre os inscritos, devido a importância e dificuldades, com todas as disciplinas para aprendizagem, a concorrência e a incerteza sobre o próprio futuro.

Muitos já iniciam os estudos no início do ensino médio, enquanto outros, somente se dedicam no último ano. Ainda tem centenas de candidatos que somente pegam nos livros, agora, tentando recuperar o tempo perdido. Apesar do iminente desespero e responsabilidade, a situação não deve ser motivo para pânico.



Algumas dicas podem facilitar o processo, deixando-o mais agradável. Primeiro, é importante encontrar um bom ambiente, o espaço deve ser bem iluminado, silencioso e sem muitas distrações. A cadeira e mesa, precisam ter uma boa altura, evitando causar dor e deve-se prezar pelo ambiente, expondo todos os livros e cadernos necessários, assim como acomodar as pernas.





A preferência deve ser por materiais impressos, visto que celulares, tablets e computadores são excelentes distrações. Se possível, estudar longe dessas tentações será muito mais fácil.

Também é preciso pensar no esquema para revisão e aprendizagem. Talvez, esse processo seja uma das maiores dificuldades, pois são muitas matérias e obrigações, oriundas da escola, família e atividades extracurriculares e, de alguma forma, precisam ser encaixadas no dia. Apesar da complexidade, definir um cronograma com horas distribuídas pelo processo, principalmente para saber quais as suas principais dificuldades, que, consequentemente, merecem mais foco.

Ao estudar, utilizar post-its, canetas e marca textos coloridos chamam a atenção e facilitam assimilar conteúdo. Uma dica é fazer anotações com as próprias palavras, resumos, mapas mentais e notas. Quanto mais colorido, mais atrativo e fácil é aprender.

As inscrições para o Enem chegam com a sensação de que a prova é real, mas é possível superar as inseguranças, manter o foco e dedicação nos estudos. O momento pode ser desgastante, porém, os resultados compensam, afinal, como diz o ditado popular, se existe algo que nunca será tirado de nós, é o conhecimento.