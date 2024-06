Mais de 40 mil pessoas visitaram a última edição da Professional Fair e Estética e Micro - Congressos e cursos, em 2023, conferindo as novidades e tendências do mercado da beleza e participando dos workshops gratuitos

Estar bem consigo mesma é se sentir em harmonia também com o mundo. Felizmente, existem diversas formas de conquistar essa satisfação, sendo uma delas o autocuidado. A verdade é que cuidar de si mesmo envolve um conjunto de práticas, hábitos, posturas e valores, adquiridos diariamente, visando proporcionar bem-estar emocional, psicológico, físico e, consequentemente, garantir a qualidade da saúde mental.

Uma das várias maneiras, mais populares de autocuidado, está diretamente ligada à beleza com a atenção dedicada ao rosto, sobrancelhas, cílios, corpo, cabelos e unhas. Milhares de pessoas investem em limpeza de pele, massagem, esfoliação, hidratação, cortes diferenciados de cabelo e novidades para as unhas, buscando manter elevada a autoestima e uma maior confiança.



A demanda explica o crescimento do mercado da beleza e a realização crescente de eventos como a Professional Fair, no Expominas, em Belo Horizonte, considerada a maior feira mineira da beleza. A programação atrai mais de 40 mil visitantes de diversas cidades, inclusive de outros estados, tanto profissionais quanto leigos, em geral, para conhecer as tendências e novidades em produtos e técnicas.



A população quer estar bem e cuidar do corpo é sinônimo de qualidade de vida. Dessa forma, cada vez mais pessoas buscam atendimento profissional para alterar características físicas ou realçá-las. O processo pode ser feito com um simples preenchimento da sobrancelha ou dos lábios; aumento do volume dos cílios; um novo corte ou cor de cabelo; unhas modernas e bem tratadas, uma limpeza de pele e até o fim das olheiras, difíceis de serem escondidas, mesmo com maquiagem.



O mercado brasileiro da beleza cresceu, consideravelmente, nos últimos anos, colocando o país como terceiro maior consumidor mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E, para se ter uma ideia, a expectativa é crescer cada vez mais nos próximos anos.



Contudo, é importante alertar que, cuidar da aparência por si só, não é a única forma de praticar o autocuidado. Afinal, a prática de atividade física, os alongamentos, a adoção de uma alimentação saudável, boas noites de sono e manter uma hidratação adequada também propiciam mudanças, menos visíveis, é verdade, porém, com resultados de dentro para fora.



Vale lembrar que a mesma situação ocorre com a dedicação de um tempo de qualidade à família e aos amigos; para descanso; praticar atividades prazerosas; descobrir novos hobbies; adquirir habilidades; e buscar entender o que se deseja para a vida, estabelecendo metas.



Afinal, uma saúde mental alinhada significa uma mente equilibrada. A situação contribui para prevenção de diversos problemas, inclusive, que podem surgir, devido ao estresse do cotidiano, por exemplo. Garantir um tempo de qualidade para si mesma é essencial. O corpo é uma máquina que precisa de cuidados e reparos para maior bem-estar e qualidade de vida.