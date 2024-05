Criança joga game, enquanto dois adultos estão no celular, situação comum entre brasileiros, contudo, pesquisa alerta sobre riscos para a saúde mental com o uso excessivo de telas, provocando depressão e ainda comprometendo a aprendizagem escolar Pexels

A evolução tecnológica é constante e está cada vez mais presente no cotidiano, sendo difícil ignorá-la. As crianças e jovens, por exemplo, têm se tornado mais adeptos, paulatinamente. O grande problema é que estudos indicam a relação direta do uso exacerbado de telas, por exemplo, com casos de depressão.Para se ter uma ideia, um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) revelou que 72% das pesquisas mundiais, envolvendo o consumo de tecnologias, relacionam esse hábito com a crescente presença de depressão entre jovens.Infelizmente, os motivos são variados. Contudo, é possível apontar a comparação e os sentimentos negativos, decorrentes do monitoramento de publicações nas redes sociais, como algumas das causas, mesmo que, muitas vezes, inconscientemente. Geralmente, o conteúdo apresenta a exposição de vidas perfeitas, situação inexistente na vida real, influenciando pensamentos e afetando autoestima, provocando casos de ansiedade e depressão.A verdade é que essa situação também debilita as habilidades de interação e raciocínio, porque se trata de um conteúdo irreal e disponível em grande quantidade gratuitamente. Dessa forma, a comunicação acaba se tornando virtual, majoritariamente, afetando, até mesmo, o relacionamento familiar.É importante alertar que esse hábito, inclusive, é desenvolvido pelos próprios pais, que ficam tão absortos pelas telas, a ponto de esquecerem de dar atenção aos filhos. A situação é, por sinal, considerada um dos principais motivos para registrar dez diagnósticos de depressão, entre crianças de 1 a 4 anos, em Belo Horizonte, porque passaram a não receber afeto.