Primeira infância requer educação adequada com conhecimento e técnicas

SIGA NO

AM

AM

A neurociência permitiu compreender melhor o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso, principalmente, em determinadas fases da vida, como a primeira infância, tão importante para o desenvolvimento dos bebês.

Muitas vezes, pais, responsáveis e professores se sentem perdidos com todos os cuidados necessários durante essa fase para contribuir com a evolução das habilidades dos pequenos. A situação requer conhecimento e, por isso, é essencial aprofundar a qualificação e facilitar o processo, aproveitando a experiência de especialistas.

O meu conhecimento em décadas de atuação na área, acompanhando professores, em treinamentos e palestras nas escolas e, atendendo a pais e responsáveis, em sessões na clínica, já escrevi diversos livros sobre educação e aprendizagem para filhos e também educadores. O mais novo livro que estou lançando é “Pedagogia com Propósito: educação, emoção e neurociência na primeira infância”, resultado de uma parceria com a Profª Me. Isabel Rocha.



A primeira infância é definida com os seis anos iniciais de vida da criança, quando acontecem os saltos de desenvolvimento, devido ao amadurecimento do cérebro, melhorando a capacidade de aprendizado, a coordenação motora, os movimentos e promovendo a introdução na vida social.



A grande questão é que para ocorrer esse desenvolvimento, adequadamente, diversos estímulos e experiências corretas são necessários. Uma excelente sugestão está em atividades, como contação de histórias, brincadeiras, trabalhos artísticos manuais e comportamentos ligados à fala, um dos grandes desafios do período.

Uma dica essencial é manter um ambiente confortável e seguro, melhorando a capacidade de expressão, pois, nesse período, os pequenos começam a ter consciência de suas emoções e aprendem a controlá-las. A fase propicia o autoconhecimento com o aprendizado da identificação, nomeação e expressão das emoções de uma maneira saudável. O processo também contribui para a criação de valores e a capacidade de lidar com situações desafiadoras de forma equilibrada.

Dessa forma, os professores devem se qualificar frequentemente. Afinal, apenas o aprofundamento propicia um conhecimento multifacetado, incluindo a compreensão sobre o funcionamento do desenvolvimento infantil e a capacidade de adaptar o método de aprendizagem às necessidades individuais. O ensino e adaptação requerem um vasto saber sobre técnicas e seus efeitos em sala de aula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O conteúdo de “Pedagogia com Propósito: educação, emoção e neurociência na primeira infância” reúne a ciência, prática pedagógica e o desenvolvimento socioemocional, apresentando ferramentas importantes para quem acredita no poder da educação e afeto, desde os primeiros anos de vida.

*** Saiba mais sobre o livro, acessado o site www.draangelamathylde.com

*** Canal sobre educação no youtube @Multi.Educacao

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.