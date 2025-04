Como é a manobra que todos pais precisam saber quando um bebê engasga

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Na noite dessa segunda-feira (21/4), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) recebeu uma ligação desesperada pelo número 193. Um pai, em pânico, pedia ajuda para salvar seu filho recém-nascido, de apenas 12 dias, que havia se engasgado com leite materno em sua casa, na capital mineira. Graças à rápida intervenção do tenente Benedito, que orientou a família por telefone, a criança foi salva, reforçando a importância de conhecer a manobra de desengasgo.

“Ele não está voltando”, relatou o pai, angustiado, ao telefone, enquanto a esposa acompanhava a cena. O bebê, com o rosto roxo e sem respirar, corria risco de vida. O engasgo com leite materno, comum em recém-nascidos, exigia ação imediata. Com calma e precisão, o tenente Benedito, do CBMMG, passou instruções claras para os pais aplicarem a manobra de desengasgo, enquanto uma equipe de resgate era enviada ao local.



Por telefone, o bombeiro orientou o casal a posicionar o bebê de bruços no antebraço, com a cabeça mais baixa que o tronco, apoiando o queixo com a palma da mão. “Dê cinco tapas firmes entre as omoplatas, com a base da mão”, instruiu Benedito. Caso o objeto não fosse expelido, os pais deveriam virar o bebê de barriga para cima e realizar cinco compressões torácicas com dois dedos no centro do peito, na linha entre os mamilos. Seguindo as orientações, os pais conseguiram desobstruir as vias aéreas do bebê, que voltou a respirar antes mesmo da chegada dos bombeiros.



Como é feita a manobra de Heimlich ?

A manobra de desengasgo mais conhecida e utilizada é a Manobra de Heimlich. É uma técnica de primeiros socorros que utiliza compressões abdominais para remover um objeto que está bloqueando a passagem do ar para os pulmões. Quando um bebê engasga, é crucial agir rápido e com calma. Abaixo está o passo a passo da manobra para desengasgar um bebê (menor de 1 ano), baseado em diretrizes de primeiros socorros, como as da Cruz Vermelha e da Sociedade Brasileira de Pediatria:

Passo a passo para desengasgar um bebê:

Avalie a situação:

Verifique se o bebê está engasgado: ele não consegue chorar, tossir ou respirar adequadamente, pode estar com as mãos no pescoço ou ficando roxo.

Se o bebê estiver tossindo ou emitindo sons, permita que ele tente expelir o objeto sozinho, mas fique atento.



Posicione o bebê para a manobra:

Segure o bebê de bruços, com a cabeça mais baixa que o tronco, apoiando-o no seu antebraço.

Apoie o queixo do bebê com a palma da mão, mantendo a cabeça firme e o pescoço reto.



Realize tapas nas costas:



Dê 5 tapas firmes com a base da sua mão (região do pulso) entre as omoplatas do bebê.

Os tapas devem ser controlados, mas com força suficiente para desobstruir a via aérea.

Verifique após cada tapa se o objeto foi expelido.



Se não funcionar, vire o bebê:



Vire o bebê de barriga para cima, ainda com a cabeça mais baixa que o tronco, apoiando-o no seu antebraço ou sobre uma superfície firme.

Posicione dois dedos (indicador e médio) no centro do peito do bebê, na linha imaginária entre os mamilos (logo abaixo do esterno).



Faça compressões torácicas:



Realize 5 compressões torácicas com os dois dedos, pressionando cerca de 1,5 a 2,5 cm de profundidade, de forma ritmada (semelhante ao ritmo de uma massagem cardíaca).

Verifique se o objeto foi desalojado após cada compressão.



Repita se necessário:



Alterne entre 5 tapas nas costas e 5 compressões torácicas até que o objeto seja expelido ou o bebê comece a respirar normalmente.

Se o bebê perder a consciência, inicie a RCP (reanimação cardiopulmonar) para bebês (30 compressões torácicas seguidas de 2 ventilações) e chame ajuda imediatamente.



Chame ajuda:

Se estiver sozinho, ligue para o serviço de emergência (no Brasil, 192 - SAMU ou 193 - Bombeiros) assim que possível, sem interromper as manobras.

Se houver outra pessoa presente, peça para ela ligar enquanto você realiza as manobras.



Dicas importantes:

Mantenha a calma: A tranquilidade ajuda a executar as manobras corretamente.

Não tente remover o objeto com os dedos: Isso pode empurrar o objeto ainda mais para dentro da garganta.

Procure ajuda médica mesmo após desengasgar: O bebê precisa ser avaliado para garantir que não há lesões ou complicações.

Faça um curso de primeiros socorros:

Aprender com profissionais (como bombeiros ou Cruz Vermelha) aumenta a confiança e eficácia em emergências.

