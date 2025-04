Policial militar de folga salva bebê engasgada em Minas; veja vídeo

Uma bebê de um ano e 11 meses foi salva por um policial militar ao engasgar na tarde desse domingo (13/4). O caso aconteceu no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O cabo Eleu Barbosa Cordeiro foi abordado em casa e realizou manobras que salvaram a vida da criança.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por volta das 16h, o militar estava de folga quando uma vizinha chegou na casa dele pedindo socorro pois sua bebê havia engasgado.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o policial, que trabalha na Companhia de Tático Móvel do 6º Batalhão da PM, pega a criança no colo da mãe e inicia manobras de Heimlich para a desobstrução das vias aéreas.

A cena foi acompanhada pela família em agonia durante cerca de dois minutos, conforme os registros. Assim que a bebê teve as primeiras reações, o Cabo Eleu entrou no seu veículo particular e, juntamente da mãe, levou a criança para o hospital municipal.

Segundo a PM, a criança recebeu atendimento médico, foi medicada, e teve alta depois de oito horas em observação no hospital.