BH: carreta com 15 toneladas não consegue subir rua e deixa imóvel sem luz

Uma carreta com 15 toneladas de peças não conseguiu subir uma rua e derrubou uma árvore, que atingiu a fiação elétrica de um imóvel no bairro Santa Maria, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite desse domingo. O motorista tentava fugir de engarrafamento no Anel Rodoviário e não ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motorista seguia para o Rio de Janeiro quando se deparou com uma retenção na rodovia, nas proximidades da Arena MRV. Por isso, ele tentou um recurso alternativo pela Rua Emílio de Menezes, em declive, e deu preferência para um carro de passeio passar.

Conforme os registros, o veículo tentou arrancar novamente, mas, devido ao peso, não conseguiu tração e voltou de ré. A carreta atingiu uma árvore de porte médio, que foi arrancada pela raiz e puxou a fiação elétrica, além de uma placa de trânsito, que foi derrubada.

O motorista desviava de trânsito do Anel Rodoviário no momento do acidente Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

O local foi isolado e a carreta, estabilizada. Ela foi removida por um guincho, por volta das 23h. A Cemig desligou a energia do local para que os militares removessem a árvore, uma vez que havia risco de eletrocussão.

Em nota, a companhia informou que o ramal de um cliente foi atingido. Ainda durante a noite, o equipamento foi substituído e a residência voltou a ter energia.

Aos bombeiros, o motorista relatou que tentou direcionar o impacto da carreta para a árvore para evitar um acidente com outros veículos que também subiam a rua. Ele não se feriu.

Uma equipe da Prefeitura de Belo Horizonte realiza a retirada dos galhos da árvore ainda nesta segunda-feira (14).

