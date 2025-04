Cavalo morre atropelado por carro depois de cavalgada em rodovia mineira

Um cavalo morreu depois de ser atropelado por uma caminhonete na rodovia MGC-491, entre os municípios de Elói Mendes e Varginha, no Sul de Minas, na noite desse domingo (13/4). O tutor do animal contou que estavam saindo de uma cavalgada no momento do acidente.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o veículo danificado sobre a pista, enquanto o animal estava morto no acostamento, na altura do quilômetro 293, por volta das 21h. O condutor do carro, de 63 anos, contou que seguia no sentido de Varginha quando se deparou com cavaleiros no acostamento.

Em certo momento, segundo ele, um dos animais pulou na frente do veículo e ele não conseguiu evitar o atropelamento. Imagens do momento do acidente mostram que a parte dianteira do veículo ficou danificada com o impacto.

Aos policiais, o tutor do animal relatou que ele e o grupo de cavaleiros estavam retornando de uma cavalgada, onde ingeriram bebida alcoólica. Ele puxava o animal por uma corda, mas o animal se desviou do trajeto e correu pra pista da rodovia, quando foi atingido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A concessionária da rodovia ficou responsável pela retirada do corpo do animal, enquanto o carro, com licenciamento atrasado, foi levado ao pátio do Detran. Ainda segundo a PMMG, não houve acordo no local.