BH: homem discute com namorada e é morto a tiros por garupeiro de moto

Um homem de 30 anos foi morto a tiros pelo garupeiro de uma moto depois de discutir com a namorada no Bairro Jonas Veiga, na Região Leste de Belo Horizonte, no final da tarde desse domingo (13/4). Uma dívida da companheira pode ter sido a motivação do crime.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o homem caído no chão, sem sinais vitais. No local, populares relataram que ele foi surpreendido por dois suspeitos em uma moto, quando o garupeiro, sem dizer nada, desceu da moto e iniciou os disparos. A vítima fugiu para os fundos da residência e, mesmo baleado, conseguiu pular o telhado de casas vizinhas, onde foi atingido por novos tiros e morreu.

Aos policiais, a namorada da vítima contou que vivia um relacionamento com o homem há cinco meses e que estava grávida dele há um mês. Segundo ela, os dois discutiam sobre uma dívida de R$ 100 que ela mantinha com ele quando o homem a agrediu com uma cabeçada. Depois disso, os suspeitos chegaram e atiraram contra a vítima.

Outros relatos contradizem a versão dela. Testemunhas que preferiram não se identificar afirmaram que viram o casal discutindo, porém, em certo momento, a moça fez uma ligação e os suspeitos apareceram.

Ainda conforme as testemunhas, a dívida que a mulher tinha com o parceiro era de aproximadamente R$ 3 mil.

De acordo com a perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem foi atingido três vezes pelos disparos. O telefone celular dele também foi encontrado no trajeto da fuga do telhado e foi recolhido para análises.

Até o momento, a motivação completa do homicídio e a localização dos suspeitos não foram estabelecidas. Nenhum suspeito foi preso e a investigação segue a cargo da Polícia Civil.