Divida de R$ 10 termina com homem morto com golpes de barra de ferro

Um homem, de 43 anos, foi morto com golpes de barras de ferro e pedradas no início da noite dessa sábado (12/4), no bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte. Um dos suspeitos do crime, um adolescente de 17 anos, foi detido.

Segundo o boletim de ocorrência, o porteiro do condomínio onde a vítima morava relatou que o homem foi perseguido por quatro indivíduos e agredido com barras de ferro e pedradas. A vítima chegou a fugir para o interior do condomínio, mas dois suspeitos conseguiram entrar na área residencial e continuaram as agressões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem morreu durante os primeiros atendimentos.

Imagens da câmera de segurança do condomínio ajudaram a identificar um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas e morador do Aglomerado Mariquinhas.

A polícia foi até a casa do adolescente, que confessou o crime. Segundo ele, a vítima devia R$ 10 por uma bucha de maconha. No início da noite de ontem, o jovem cobrou a dívida e a vítima tentou esfaqueá-lo, momento em que as agressões começaram.

Na residência do adolescente, a polícia encontrou sete buchas de maconha e R$ 1,5 mil. O jovem foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Os outros três suspeitos do crime ainda não foram localizados.