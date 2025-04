Carreta tomba na BR-381 e passageira fica em estado grave

Uma carreta que transportava alimentos congelados tombou na BR-381 na noite deste sábado (12/4), na altura de João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu próximo ao trecho conhecido como Corte de Pedras, e deixou uma mulher de 45 anos ferida em estado grave.

De acordo com o Serviço Voluntário de Resgate (Sevor), a vítima, que também é motorista profissional, estava de carona no veículo no momento do acidente. Ela sofreu ferimentos sérios e precisou ser entubada devido a um quadro de pneumotórax.

A mulher foi levada para o Hospital Margarida, no Bairro Vila Tanque. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. As causas do tombamento não foram divulgadas.

O motorista da carreta não teve ferimentos divulgados. A carga de congelados se espalhou pela pista, e o grande volume de óleo derramado exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Monlevade para a limpeza da rodovia.