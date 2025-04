BH: batida entre ônibus no Bairro Floresta deixa feridos, e loja é atingida

Uma batida envolvendo dois ônibus mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite desta quinta-feira (10/4), em Belo Horizonte. O acidente ocorreu no cruzamento das avenidas do Contorno e Assis Chateaubriand, no Bairro Floresta, Região Leste da capital, e deixou passageiros feridos.

Com o impacto da batida, uma vítima ficou presa às ferragens, segundo a Polícia Militar Alexandre Pérez/EM/DA.Press Batida envolvendo dois ônibus mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Alexandre Pérez/EM/DA.Press Voltar Próximo

Com o impacto da batida, uma vítima ficou presa às ferragens. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pelo plantão da Sala de Imprensa da Polícia Militar, que, até o fechamento desta publicação, não tinha mais detalhes, já que a ocorrência ainda está em andamento com militares no local.

A reportagem apurou que um dos ônibus, que descia a Avenida Assis Chateaubriand, avançou o sinal, bateu de frente com o coletivo que trafegava pela Avenida do Contorno e atingiu uma loja de tintas. Alguns passageiros foram atendidos com ferimentos leves e se queixavam de dores no corpo.

Com informações de Alexandre Pérez