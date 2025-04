Homem que enforcou a ex até a morte se entrega à polícia, mas é liberado

O homem que estava foragido após ter matado a ex-companheira enforcada com um cinto no Bairro Olaria, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, se apresentou à polícia nesta quinta-feira (10/4), mas acabou liberado devido à ausência de um mandado de prisão. Nilton Ferreira Gomes, de 55 anos, foi ouvido no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu no último domingo (6/4).

Parentes da vítima, identificada como Sandra Maria França, de 46, disseram estar indignados com a liberação de Nilton. "O ex-mata a mulher e não vai preso; se entrega na delegacia, entra na porta da frente e sai pela dos fundos", disse a fonte. "Ele tem que ser é preso, pois ele matou e confessou o crime", lamentou o familiar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima teria sido enforcada até a morte com um cinto, dentro de casa, pelo ex-companheiro. Após o assassinato, ele teria confessado o crime ao filho, de 24, e fugido do local em uma moto.

Segundo familiares da vítima, ela e o suspeito tinham um relacionamento conturbado: os dois brigavam muito e já haviam se separado, mas ainda moravam na mesma casa. Ainda de acordo com parentes, Nilton, inclusive, teria ameaçado Sandra antes do crime.