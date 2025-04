Homem que enforcou a ex segue foragido; família pede justiça

Segue foragido o homem suspeito de matar a ex-companheira enforcada no Bairro Olaria, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na madrugada de domingo (6/4). Ele teria confessado o crime ao filho, de 24 anos, e fugido do local em uma moto.

A vítima é Sandra Maria França, de 46 anos. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais, ela teria sido enforcada até a morte com um cinto, dentro de casa, por Nilton Ferreira Gomes, de 55 anos.

Segundo familiares da vítima, ela e o suspeito tinham um relacionamento conturbado: os dois haviam se separado, mas ainda moravam na mesma casa. "Eles brigavam muito, ela reclamava demais sobre ele", disse uma fonte que preferiu não ter a identidade revelada.

Ainda segundo familiares da vítima, o homem já havia feito ameaças antes do crime. Diante disso, a mulher estaria planejando sair de casa, o que pode ter motivado o ex-companheiro a cometer o assassinato. "É muito sofrimento", desabafou a fonte. "Quero que ele pague por tudo o que fez", concluiu.

Contatada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que já investiga o caso, mas que nenhum suspeito foi conduzido à delegacia até o momento.

