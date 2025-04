Homem mata mulher com machado e foge com filho de dois anos

A Polícia Civil (PCMG) está à procura de um homem suspeito de matar a companheira com golpes de machado na comunidade de Fernão Dias, Zona Rural de Brasília de Minas, Região Norte do estado. O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira (7/4) e, segundo informações da Polícia Militar e da PC, o casal havia discutido momentos antes do assassinato.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o irmão do suspeito contou que estava próximo à casa onde os dois moravam quando ouviu uma discussão entre eles, mas optou por não intervir. Pouco tempo depois, viu o irmão sair apressadamente da residência carregando o filho do casal, uma criança de cerca de dois anos de idade.

Ainda conforme o relato do irmão do suspeito, ele resolveu entrar na casa para verificar o que havia acontecido e encontrou a mulher, de 25 anos, caída no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, constatou a morte da vítima, que não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil iniciou imediatamente as diligências para tentar localizar o suspeito. Os policiais foram até a casa do pai dele, onde encontraram apenas a criança. O avô informou que o filho esteve no local, deixou o menino sob seus cuidados e saiu sem dizer para onde iria.

Até a última atualização desta reportagem, o suspeito ainda não havia sido localizado. As buscas continuam sendo realizadas pelas autoridades na região.

O caso está sendo investigado como feminicídio. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar na localização do homem seja repassada, de forma anônima, através dos canais oficiais da corporação.