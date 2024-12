As polícias Civil e Militar fazem uma caçada por José Maria Dias, de 48 anos, que assassinou Lourdes Catarina Gomes, de 46 anos, com uma facada no peito, e feriu o filho dela, R. J. G. S, de 14 anos, com uma facada no braço. O crime aconteceu dentro do bar de propriedade da vítima, no Bairro Petrovale, em Betim, no final da tarde de segunda-feira (30/12). Francisco Dimas de Oliveira, de 70 anos, que tentou impedir o crime, também foi ferido com uma facada no braço.

Segundo os irmãos da vítima, José Maria era apaixonado por Lourdes há alguns meses. Ele vivia, perseguindo a mulher tentando convencê-la a ter um namoro. Com a recusa, os assédios foram aumentando e o homem chegou a ameaçá-la.





A perseguição de José Maria a Lourdes chegou ao ponto dele invadir o bar de Lourdes, a cavalo. Foram os irmãos dela que convenceram José Maria a abandonar a ideia e ir embora, naquele dia. Não foi registrada queixa policial à época.





O filho de Lourdes, que também ficou ferido, confirma a história de que José Maria perseguia sua mãe. “Ele insistia, mesmo com ela tendo deixado claro que não queria nada com ele”.





O crime





Na tarde dessa segunda-feira, José Maria circulava pelo Bairro Petrovale, quando encontrou com Francisco Dimas, a quem perguntou se ele sabia se o bar de Lourdes estaria funcionando. Com a resposta afirmativa, ele convidou o idoso para tomar uma cerveja.





Francisco acompanhou José Maria, mas não demorou no local. Quando ainda estava na rua do estabelecimento começou a escutar os gritos de Lourdes. Ele retornou ao bar viu José Maria dando uma gravata na vítima. “Ela gritava”, segundo o idoso. Em seguida, José Maria teria desferido uma facada no peito da mulher.





Foi quando o filho de Lourdes apareceu tentando socorrer a mãe, mas foi agredido com socos e chutes por José Maria, que lhe deu uma facada no braço esquerdo. Francisco tentou, então, afastar o agressor, que lhe desferiu uma facada no braço direito.





Nesse instante, José Maria foi para a porta do bar e gritou que iria suicidar. Saiu em disparada, em direção a uma mata. A faca foi deixada por ele no chão do bar.





A Polícia Militar foi chamada e iniciou uma busca, com a ajuda do helicóptero Pégasus e de cães da Rocca (Companhia Especializada de Policiamento com Cães), no entanto, o homem não foi encontrado. As buscas prosseguiram por toda a noite e seguem nesta manhã de terça (31/12).