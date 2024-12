Os motoristas que pretendem pegar a estrada para aproveitar o feriado de Ano-Novo devem tomar cuidado redobrado. Segundo informou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de Minas Gerais (CPRv), havia ontem 20 pontos de interdição total ou parcial em rodovias estaduais e federais que cortam o estado. Além disso, a previsão para hoje e amanhã é de tempo instável em todas as regiões de Minas, com possibilidade de chuva forte, sobretudo na divisa com os estados do Espírito Santo e Bahia. Há ainda a expectativa de um grande fluxo de veículos saindo da capital em direção ao interior e outros estados.



De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a BR-381 na direção de São Paulo, a estimativa é que mais de 3 milhões de veículos trafeguem pela rodovia até 3 de janeiro. Hoje (31/12), o maior fluxo é esperado entre as 7h e as 14h. Já na quarta-feira (1°/12), o pico deve ocorrer das 14h às 21h.



A EPR Via Mineira, concessionária que administra a BR-040, entre BH e Juiz de Fora, estima um aumento de 13% no fluxo até 1º de janeiro, o que representa 630 mil veículos. “As equipes estão preparadas para assegurar viagens tranquilas e também aproveitamos para pedir que cada motorista faça a sua parte ao adotar práticas seguras e responsáveis no trânsito, colaborando com a segurança viária”, afirma o coordenador de Operações, Luiz Ricardo Rodrigues. Os horários de maior movimentação no trecho estão previstos para hoje(31/12), a partir das 14h, e no retorno do feriado, na quarta-feira (1º/12), a partir das 14h.



Até a tarde de ontem, em todo o estado, havia 16 pontos de interdição parcial e quatro de bloqueio total de rodovias ( veja quadro), de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Entre elas, a MG-430, em Igaratinga, na Região Centro-Oeste, teve o tráfego interrompido no Km 10 devido à queda de ponte sob o Rio São João. Parte da BR-381, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, teve o tráfego interrompido no Km 258 por causa da queda de uma árvore.



Já a MG-452 está bloqueada parcialmente em três pontos: nos quilômetros 12, na altura do município de Paiva, e nos quilômetros 15 e 23, próximo a Oliveira Fortes, na Zona da Mata. O motivo das interdições é a erosão provocada pelas fortes chuvas.



A BR-356, altura do quilômetro 50, próximo a Itabirito, na Região Central do estado, está parcialmente interditada por uma rachadura identificada na junta de dilatação do viaduto Eduardo Gomes Moretzsohn. Segundo boletim de ocorrências da PMRv, os patrulheiros observaram que o material de sustentação está cedendo devido às chuvas. Por precaução, a Defesa Civil Municipal foi acionada e uma equipe de uma empresa prestadora de serviço vai solucionar o problema. O local está sinalizado para evitar acidentes.



Já no quilômetro 618 da BR-135, em Curvelo, também na Região Central, uma erosão no acostamento da estrada foi responsável pela interdição parcial da via. Segundo a Eco 135, concessionária que administra a rodovia, a pista interditada fica no sentido Norte do estado, e a decisão foi tomada para garantir a segurança dos motoristas.



A empresa informa ainda que os trabalhos para conter o avanço da erosão já começaram e que, em breve, terão início obras para a recuperação do trecho. Uma equipe de avaliação de riscos da empresa trabalha no monitoramento e deverá decidir, por novas interdições, caso seja necessário.



Uma obra no local já estava prevista para começar em 4 de janeiro. O bloqueio, porém, não será parcial e sim total. A interdição deve ser feita entre os quilômetros 399 e 406, em Bocaiúva, na Região Norte do estado. A interrupção é necessária, segundo a concessionária, devido à detonação de rochas na região. Esse fechamento faz parte da continuidade das obras de duplicação e ampliação da BR-135. A previsão é que a rodovia seja liberada por volta do meio-dia.



A queda de duas barreiras provocou interdições na BR-262, na Zona da Mata, na manhã de ontem (30/12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a primeira interdição ocorreu em Manhuaçu, próximo ao quilômetro 43. A segunda, em Martins Soares, altura do quilômetro oito. Os dois trechos não têm previsão de liberação. Um terceiro trecho está parcialmente interditado na mesma rodovia, próximo a Abre Campo, também na Zona da Mata. O bloqueio ocorre desde o final da tarde de domingo e se deve a deslizamento de terra.



Além dos bloqueios, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis para tempo instável em todas as regiões de Minas, por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas associadas ao fluxo de umidade vindo da região central do Brasil e do calor. Há possibilidade de chuva forte sobretudo na divisa com os estados do Espírito Santo e da Bahia.



DE OLHO NA ESTRADA

Trechos com interdições totais

MG-430 – Km 10, em Igaratinga

Queda da ponte sobre o Rio São João

LMG 655 – Km 13, em Grão Mogol

Queda de ponto

BR 474 – Km 85, em Ipanema

Erosão com desmoronamento de pista

MGC 383 – Km 368, em Maria da Fé

Erosão de talude

Interdições parciais

MG-170 – Km 24,8, em Lagoa da Prata

MG-164 – Km 233, em Água Rasa/Itapecerica

MG-129 – Km 179, em Conselheiro Lafaiete

MCG-482 – Km 220, em Piranga

MG-132 – Km 61, em Alto Rio Doce

AMG-420 – Km 21, em Senhora dos Remédios

MGC-265 – Km 90, em Tocantins/Ubá

MG-135 – Km 9, em Ponte do Cosme/Barbacena

MG-452 – Km 12, em Paiva

MG-452 – Km 15, em Oliveira Fortes

MG-452 – Km 23, em Oliveira Fortes

BR-262 – Km 43, em Manhuaçu

BR-262 – Km 8, em Martins Soares

BR-262 – Km 95, Abre Campo

BR 135 – Km 628, em Curvelo

BR-356 – Km 50, em Itabirito