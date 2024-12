Homem foi capturado no Bairro Bela Vista, no município de Lagoa Formosa

A Polícia Civil (PCMG) prendeu, nesta quinta-feira (26/12), um homem de 48 anos pelo assassinato da companheira, de 45, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Ele foi encontrado no Bairro Bela Vista, no município de Lagoa Formosa, na mesma região do estado, nesta tarde.

O crime aconteceu no início da manhã, quando a mulher foi executada com mais de dez facadas, informou a PCMG da cidade em entrevista à imprensa local. Boa parte das perfurações foi feita na região do abdômen. Ela foi socorrida e levada pelo Samu ao Hospital Regional Antônio Dias, onde morreu.

O homem, que já possui duas passagens por tentativa de feminicídio e outras duas por furto, alegou que cometeu o crime após ver a companheira beijando outro homem. Segundo sua versão, uma discussão teria ocorrido momentos antes de ela ser esfaqueada.

A família da vítima negou a versão de traição, afirmando que o relacionamento era recente. As testemunhas informaram que o casal estava morando junto há cerca de dez dias, e a mulher teria ido até o imóvel para pegar seus pertences e terminar o relacionamento, quando foi assassinada.

Conforme a Polícia Civil, embora a motivação ainda não esteja determinada pelas autoridades, o homem apresentava marcas de unhas pelo corpo, o que sinaliza a ocorrência de uma luta corporal momentos antes da execução.

A Polícia Civil requereu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

