A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reinstalou nesta quinta-feira (26/12) duas lunetas na Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, que permitem a observação gratuita de frequentadores da localidade, famosa por sua atividade gastronômica, cultural e boêmia da cidade. A medida faz parte de um programa de revitalização da região.





O equipamento contém informações sobre pontos turísticos que podem ser observados por ela. As lunetas possuem foco pré-ajustado com o intuito de facilitar a observação e são compostas por lentes antirreflexivas. O material do qual são feitas é resistente a adversidades climáticas, como água, sol e vento.





A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), responsável pela instalação e conservação dos dois equipamentos, também fará a manutenção de outros nove instrumentos na capital mineira, sendo três deles no Mirante das Mangabeiras, na Região Centro-Sul, e seis na orla da Lagoa da Pampulha. A previsão é que até junho de 2025 todos estejam em total funcionamento.

A Rua Sapucaí vem passando por um processo de requalificação que inclui a pavimentação de um plano único entre os passeios, com nivelamento do piso em blocos de concreto, ladrilho hidráulico e pedra portuguesa. Novos bancos, balanços, banheiros públicos, entre outras instalações serão feitas pela PBH.