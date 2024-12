Chuva forte no fim da tarde desta quinta-feira (26/12) bloqueia vias em quatro regionais de Belo Horizonte

Chuvas extremamente fortes atingem regionais de Belo Horizonte no fim da tarde desta quinta-feira (26/12), de acordo com a Defesa Civil Municipal. Os temporais provocaram bloqueio de vias nas regiões Norte, Nordeste, Pampulha e Venda Nova por risco de transbordamento.





Entre as vias interditadas está a Avenida Cristiano Machado, na Praça das Águas, próxima à Estação São Gabriel, onde corre o Ribeirão do Onça. Já na Região da Pampulha, onde correm o Ribeirão Pampulha e o Córrego Suzana, a Avenida Sebastião de Brito foi bloqueada.





Em Venda Nova, a Avenida Vilarinho foi interditada, com o risco do córrego Vilarinho transbordar.





Entre as regiões que registram chuvas extremamente fortes estão Barreiro, Noroeste, Pampulha, Venda Nova e Oeste, de acordo com atualização da Defesa Civil emitida às 18h35. Nas demais regiões, chove forte.

A Defesa Civil considera chuvas extremamente fortes aquelas que ultrapassam 5 milímetros de volume. São consideradas fortes precipitações com volume entre 2,6 e 5mm.

Recomendações da Defesa Civil

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Risco geológico

Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193).



SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:

* Trinca nas paredes.

* Água empoçando no quintal.

* Portas e janelas emperrando.

* Rachaduras no solo.

* Água minando da base do barranco.

* Inclinação de poste ou árvores.

* Muros e paredes estufados.

*Estalos.

RECOMENDAÇÕES:

* Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

* Coloque calha no telhado da sua casa.

* Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

* Não jogue lixo ou entulho na encosta.

* Não despeje esgoto nos barrancos.

* Não faça queimadas.



A Defesa Civil alerta que a manutenção preventiva de muros de imóveis particulares é essencial para evitar riscos de desabamentos. Muros com rachaduras, inclinações, ou sinais de desgaste devem ser inspecionados e reparados, pois podem ceder e causar acidentes.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice