Nove vítimas do acidente na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri foram enterradas nas últimas 24 horas. Sete sepultamentos foram realizados na Bahia e dois em São Paulo, conforme informou a Emtram, empresa responsável pelo ônibus envolvido e que se comprometeu a custear o funeral dos passageiros que morreram, além de hospedar familiares durante os trâmites funerários.





Na Bahia, Erinaldo Vieira do Amaral, Tiburtino Ribeiro Dias e Anailda Marinho dos Santos foram sepultadas em Caraíbas; Soraya dos Santos Guedes e Alexandre dos Santos em Itiruçu; e Robson dos Santos Silveira e Josemar do Carmo Ribeiro em Barra do Choça.

Já no estado de São Paulo, Karine Boldrini foi enterrada em Diadema e Marineis Maria da Silva Dias na capital paulista.





Segundo a empresa, os sepultamentos que já aconteceram se deram à medida em que os corpos foram liberados e enviados para a localidade indicada pela família.

Número de vítimas

Eles são 9 pessoas das 41 mortas na tragédia, conforme quantifica, até o momento, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Esse número é relativo à quantidade de sacos mortuários coletados no dia do acidente. Já a Emtram afirma que ao todo se tratam de 39 vítimas.

A PC destacou em uma coletiva nesta quinta-feira (26/12) que, devido ao grau de carbonização dos corpos, é possível que tenha havido uma separação de uma mesma vítima em mais de um saco, mas que isso só vai poder ser esclarecido com o fim da perícia.

Eles sinalizaram, ainda, que o número de corpos identificados subiu para 16.

O acidente

No dia 21 de dezembro, um ônibus transportava 45 passageiros de São Paulo com destino a Bahia quando colidiu com um carreta que carregava um bloco de granito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acredita-se esse bloco se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus, que seguia na rodovia, em sentido contrário.

Um carro se chocou com a traseira do caminhão em seguida, deixando os três ocupantes feridos.

O motorista da carreta, que fugiu do local, havia se entregado à polícia acompanhado de advogados na segunda-feira (23/12), na sede do 15º Departamento de Polícia Civil em Teófilo Otoni, e foi liberado em seguida. Segundo a defesa, o homem fugiu do local por ter entrado em estado de pânico após o acidente.

