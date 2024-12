A colisão mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)

Um acidente envolvendo um Corolla e uma caminhonete na BR-381, no trecho do Bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, deixou ao menos duas pessoas presas às ferragens na manhã desta quinta-feira (26/12). A colisão mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) para o resgate das vítimas.





Os militares se depararam com o Corolla no meio da pista, com o condutor preso às ferragens. Outras duas vítimas que estavam no veículo já estavam recebendo atendimento da equipe do Samu. A caminhonete, localizada no canto da pista, possuía o condutor retido dentro do veículo, mas sem estar preso às ferragens.

Imagens de redes sociais mostram como os veículos ficaram, bem como a ação dos bombeiros.





“Com o uso de equipamentos de proteção individual e técnicas de salvamento veicular, a guarnição realizou a retirada da vítima presa às ferragens do Corolla, que foi então entregue à equipe médica de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) presente no local. Simultaneamente, outra equipe utilizou ferramentas apropriadas para abrir a porta da caminhonete e permitir o acesso à vítima retida”, explicou a corporação em nota.





No total, quatro vítimas foram atendidas. O condutor da caminhonete foi levado para o hospital local da Unimed; duas vítimas do Corolla foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Coronel Fabriciano (HMC); e uma quarta vítima do mesmo veículo foi transportada pela guarnição à UPA de Ipatinga. Nenhuma das vítimas apresentou ferimentos graves.





