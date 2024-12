Uma operação contra o “Rolezinho do Grau”, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a noite de Natal (24/12), terminou com ao menos 37 pessoas presas.





O balanço da ação foi divulgado nessa quarta-feira (25/12). Além das prisões, 663 veículos foram fiscalizados, 54 motocicletas foram removidas, 16 motos foram apreendidas, 22 carros foram removidos e seis veículos foram recuperados.





De acordo com a PM, a operação foi motivada devido ao aumento das reclamações sobre as condutas de perturbação da ordem pública promovidas por motociclistas em afronta às regras de circulação de trânsito.

“Com a adulteração do sistema de escapamento e retirada de itens de segurança e de uso obrigatório, além da perturbação, os motociclistas colocam em risco suas vidas e dos demais usuários da via”, divulgou a Polícia Militar.

Além disso, a PM informou que a operação visou também garantir uma noite de Natal mais segura e em paz para todos os cidadãos de todos os bairros e aglomerados da região.

Problema antigo

No Natal do ano passado, a Polícia Militar recebeu cerca de 150 denúncias de motociclistas que usaram suas motos para produzir ruídos estrondosos e acelerar fazendo manobras arriscadas, na Grande BH. As manobras são chamadas de "rolezinho do grau". Na época, em Governador Valadares, 42 motos foram apreendidas, cinco pessoas presas e um menor apreendido em operação contra os rolezinhos.

No período das festas de final de ano de 2023, várias pessoas usaram as redes sociais para reclamar do barulho dos escapamentos alterados e das manobras que levam risco de acidentes em diversos bairros de Belo Horizonte, afirmando que há locais onde tais algazarras são mais frequentes, como no Bairro Nazaré, na Região Nordeste, na Avenida Guarapari, na Região Noroeste e nas madrugadas ao longo do Anel Rodoviário.

Entre a véspera do Natal (24/12) e a data do feriado (25/12) do ano passado, a PMMG informou ter recebido 12 mil ligações em todo o estado, sendo 2 mil referentes a perturbação do sossego e direção perigosa relacionados aos rolezinhos do grau. O volume corresponde a cerca do dobro esperado. “O que era para ser um Natal muito tranquilo deixou de ser em função da irresponsabilidade de criminosos que se uniram para fazer baderna. Mas a PMMG agiu rapidamente”, afirma o diretor de operações da PMMG, coronel Flávio Godinho.

Em Belo Horizonte

Na capital, faixas foram espalhadas pelo no Conjunto Paulo VI, região Nordeste de Belo Horizonte, quase divisa com Sabará, que ameaçam "dar cacete" em quem empinar motos e passar acelerando pelas ruas do bairro.

"Proibido tirar de giro, chamar no grau, moto sem descarga e trazer moto roubada pra comunidade. Sujeito a cacete. Não vamos aceitar essas coisas na comunidade", diz uma das faixas, instalada quase na entrada do Centro de Referência em Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, na Rua Neblina. A outra, com o mesmo texto, foi afixada na rua Antônio Mariano.

Os moradores do bairro dizem desconhecer a autoria das faixas espalhadas há cerca de duas semanas pelo bairro, dominado por duas facções criminosas rivais, Red Bull e Beira-Linha.