A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) inicia uma megaoperação na noite desta terça-feira (24/12), véspera de Natal, para coibir o evento clandestino conhecido como "rolezinho do grau" — atividade que consiste na realização de manobras arriscadas em motos e outros veículos.

As diligências da polícia começam às 20h e seguem até a madrugada de quarta-feira (25/12), às 3h, em áreas de risco de cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para garantir a segurança, os militares contarão com apoio de aeronaves e drones, frisou o coronel Flávio Godinho, comandante da 2ª Região de Polícia Militar, em Contagem. O efetivo em terra contará com cerca de 400 militares.

"O foco é evitar os rolezinhos. Nesse período, as pessoas costumam infringir a lei e trafegar sem capacete durante esses eventos. No dia seguinte à operação, vamos realizar blitzes da Lei Seca", disse o corenel.

"No Natal do ano passado, tivemos vários problemas com pessoas empinando motos — a maioria sem capacete — e fazendo outras manobras perigosas. Então, este ano, nos anteciparemos ocupando as vias e os aglomerados para evitar que isso aconteça. As aeronaves e os drones que temos à disposição vão possibilitar que tenhamos, em tempo real, um mapa da situação, permitindo empregar com inteligência o nosso efetivo e toda a nossa logística", explicou.

Ano Novo

Para a virada do ano, a frota receberá o reforço de 70 viaturas e 80 motocicletas. Os trabalhos serão concentrados em locais onde ocorreram infrações no ano passado, como vias de grande circulação e aglomerados.

Em 2024, a PMMG informou ter recebido 12 mil ligações em todo o estado, somente entre a véspera do Natal (24/12) e o dia do feriado (25/12). Desse total, dois mil chamados foram para relatar perturbação do sossego e direção perigosa durante os 'rolezinhos'."

Veja as infrações geralmente cometidas nos 'rolezinhos'

Realizar malabarismo ou equilibrar-se em apenas uma das rodas: infração gravíssima (7 pontos), com multa de R$ 293,47 e suspensão automática da CNH

Participação em (racha ou rolezinho) evento não autorizado pelas autoridades de trânsito e segurança: infração gravíssima (7 pontos), com multa (R$ 293,47);

pilotar sem habilitação: infração gravíssima (7 pontos), com multa (R$ 880,41) e apreensão do veículo;

pilotar sem capacete: infração gravíssima (7 pontos), com multa (R$ 293,47) e apreensão do veículo;

pilotar com escapamento aberto: infração grave (5 pontos), com multa (R$ 195,23) e apreensão do veículo.

Fontes: Denatran e Detran-MG