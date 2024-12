Um homem, de 29 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa quarta-feira (18/12), no bairro Piratininga, Região de Venda Nova de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a esposa do homem relatou que eles são proprietários de uma hamburgueria e que o marido estava se preparando para fazer entregas de lanche quando o crime aconteceu.





Um carro prata com três indivíduos estacionou na porta do estabelecimento, dois passageiros armados desembarcaram, atiraram em direção a cabeça da vítima e fugiram.

Uma câmera de segurança flagrou a ação dos suspeitos. O carro usado no crime tem queixa de roubo na última terça-feira (17/12).





Ainda de acordo com a esposa do homem, ele saiu da prisão no dia 9 de fevereiro e não estava mais envolvido com crimes. A vítima trabalhava na lanchonete da família como entregador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ninguém foi preso até o momento.