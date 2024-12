Dois homens foram presos suspeitos de roubo de mercadorias às vésperas do Natal, no bairro Nacional, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi registrado na noite dessa quarta-feira (18/12).





A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fez contato com um homem que relatou que estava fazendo entregas com um furgão quando foi abordado por dois indivíduos armados que o mandaram descer do carro. Logo em seguida, a dupla fugiu com o veículo.

Durante o rastreamento, a polícia localizou o veículo roubado em uma rua sem saída. Imagens das câmeras de vigilância da rua flagraram os indivíduos parando em frente a uma residência e fazendo o transbordo da carga para o interior da casa. Logo depois, eles abandonaram o veículo no final da rua.





Os militares foram até o imóvel, onde a dupla, diversos produtos lacrados e dois simulacros de arma de fogo utilizados na ação criminosa foram localizados.

Nove celulares e muitas encomendas de Natal foram recuperados na ação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia