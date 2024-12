Inaugurada no início do mês, a Casa do Papai Noel, fica aberta até o domingo (22/12). Instalada no Parque do Palácio, no Palácio das Mangabeiras, oferece uma experiência única, fugindo do tradicional, mas mantendo toda a magia do Natal.





No cenário natalino projetado pela arquiteta Cynthia Silva, o público pode tirar fotos com o Papai Noel em um ambiente lúdico, o público poderá participar de uma programação especial, organizada pela Aldeia Curadoria e Movido a Fantasia, com atrações gratuitas e pagas, como contação de histórias, gincanas e oficinas diversas.

Para completar a experiência, uma área voltada à gastronomia oferece diversas opções aos visitantes. Por lá podem ser encontrados os restaurantes Botânico e Zuzunely, além da Sorveteria Universal e pipocas Cineart.

No último dia de funcionamento, o público ainda poderá aproveitar o transporte gratuito entre o Palácio da Liberdade e o Parque do Palácio. As vans sairão da Avenida Cristóvão Colombo, próximo ao portão da guarda do Palácio da Liberdade, a partir das 9h. O último retorno está previsto para às 17h30.

Para se despedir da casa do "bom velhinho", confira abaixo a programação completa:

Quinta-feira (19/12)

09h Pintura artistica na Movida a Fantasia, atividade gratuita

11h Contação de História Natalinas, atividade gratuita

13h - 17h Visita do Papai Noel

14h Oficina faça seu Grinch de biscuit, R$49,00

Contação da história do Grinch: o mostro que queria roubar o natal e depois as crianças farão o próprio Grinch com massa biscuit

15h Oficina de Cartão 3d de Natal, R$49,00

Crianças criam cartões natalinos com elementos tridimensionais usando papel colorido

16h Show de Mágica de Natal, atividade gratuita

Apresentação com truques temáticos e interação com as crianças, trazendo a magia do Natal para o público

Sexta-feira (20/12)

09h Pintura artistica na Movida a Fantasia, atividade gratuita

11h Roda de Música Natalina, atividade gratuita

Roda interativa onde crianças e famílias cantam músicas natalinas

13h - 17h Visita do Papai Noel

14h Oficina Lettering Natalino, R$49,00

Criação de um pingente de natal onde as crianças irão decorar e escrever com uma caligrafia especial

15h Oficina Contação de Histórias com Lego, R$49,00

Uma sessão interativa onde as crianças ouvem uma história natalina enquanto constroem cenários e personagens com peças de Lego, tornando a narrativa ainda mais envolvente.

16h Apresentação Bonequinho Doce de Natal, atividade gratuita

Sábado (21/12)

09h Pintura artistica na Movida a Fantasia, atividade gratuita

10h30 Roda de músicas natalinas, atividade gratuita

13h - 17h Visita do Papai Noel

14h Oficina de Culinária Biscoito de Natal, R$49,00

Crianças irão fazer e decorar os biscoitos com glacê colorido, confeitos e enfeites natalinos.

15h Oficina Pinte sua Casinha Natalina, R$49,00

Crianças pintam e decoram casinhas de gesso criando suas próprias mini casinhas de Natal com cores e elementos natalinos.

16h Teatro de Fantoche de Natal, atividade gratuita

Uma apresentação de teatro com fantoches, contando uma história natalina divertida e envolvente para entreter as crianças e criar um momento mágico.

Domingo (22/12)

09h30 - 11h30 Gincana com bolhas de sabão, atividade gratuita

Brincadeiras com bolhas de sabão gigantes e desafios em grupo

11h Serenata de músicas natalinas, atividade gratuita

Uma serenata solo de violino no jardim com músicas natalinas

13h - 17h Visita do Papai Noel

13h Pintura artistica na Movida a Fantasia, atividade gratuita

14h - 16h Personagens Natalinos, atividade gratuita

Presença de dois personagens natalinos interagindo com o público

14h Oficina de Culinária bolinho de Natal, R$49,00

Aulinha de culinária e decoração de mini bolos com confeitos natalinos, glacê colorido e frutas.

15h Oficina de Enfeites Natalinos com sucata, R$49,00

Vamos criar lindos enfeites de Natal usando materiais recicláveis promovendo a criatividade e a sustentabilidade.

16h Apresentação Musical Natalina, atividade gratuita

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Serviço:

Casa do Papai Noel : De 7 a 22 de dezembro

: De 7 a 22 de dezembro Funcionamento : Quarta a domingo, das 9h às 18h

: Quarta a domingo, das 9h às 18h Endereço : Portaria 2 – Rua Professor Djalma Guimarães, 161 – Mangabeiras, Belo Horizonte

: Portaria 2 – Rua Professor Djalma Guimarães, 161 – Mangabeiras, Belo Horizonte Ingressos: Gratuitos às quartas-feiras; de quinta a domingo R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos