Abertura da Casa do Papai Noel no Parque do Palácio acontece nesta quarta-feira (11/12), às 9h

Vans gratuitas vão interligar a Praça da Liberdade e a Casa do Papai Noel, no Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital mineira. A atração foi inaugurada nesta quarta-feira (11/12). Hoje, a entrada e as fotos com o "bom velhinho" foram gratuitas. No próximo dia 18, das 13h às 17h, também não será cobrada a entrada e as fotos.

A programação conta com atividades gratuitas e pagas, se estendendo até o dia 22 de dezembro.

O transporte vai fazer o trajeto de ida e volta entre as duas praças às quartas e domingos, o primeiro sai às 9h e o último retorna às 17h30. Nos outros dias de funcionamento, não haverá o transporte especial.

De quinta-feira a domingo, os ingressos para a Casa do Papai Noel custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia entrada. Já o ensaio fotográfico com o Papai Noel estará disponível de quarta-feira a domingo, das 9h às 18h. O valor da fotografia individual é R$ 35.

A Casa do Papai Noel foi projetada pela arquiteta Cynthia Silva e, segundo ela, o cenário é pensado para encantar crianças e adultos. “Estamos criando uma ambientação com elementos naturais, tons neutros e detalhes que remetem a um cenário nevado”, destaca.

Programações

Dias 11, 13, 15, 17, 19 e 21 de dezembro

Visita à Casa do Papai Noel: 9h às 12h e 13h às 17h

Contação de histórias: 10h e 15h

Oficinas Criativas: Montagem de enfeites de Natal: 9h às 12h / Pintura em cerâmica: 13h às 16h



Dias 12, 14, 16, 18 e 20 de dezembro

Apresentação Musical: Coral natalino às 11h e 16h

Teatro Infantil - Conto de Natal: 14h

Gincana Natalina: 10h às 12h

Final de semana especial (dias 16 e 17 de dezembro)

Feira de Artesanato Natalino: 9h às 16h

Show de mágica para crianças: 14h

Atividade ao ar livre com bolhas de sabão gigantes: 10h e 15h

Apresentação teatral interativa: 11h

Dias 21 e 22 de dezembro – Encerramento

Cantata de Natal: 18h, com participação de corais convidados

Apresentação especial de Papai Noel e seus ajudantes: 16h

Cerimônia de despedida e entrega de lembranças: 17h

Confira aqui as oficinas pagas.

Serviço:

Casa do Papai Noel

Data: 11 a 22 de dezembro

Local: Parque do Palácio – Portaria 2, na Rua Professor Djalma Guimarães, 161 - Mangabeiras, Belo Horizonte

Funcionamento: 9h às 18h, de quarta a domingo

Entrada: Gratuita às quartas-feiras; demais dias R$ 30,00 (inteira) e R$15,00 (meia)

A compra dos ingressos, inclusive a retirada dos gratuitos nas quartas-feiras, deve ser feita pelo site do Sympla.

Vans gratuitas: De quarta e domingo, saindo da Praça da Liberdade às 9h, com última volta às 17h30





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia