A Casa do Papai Noel foi inaugurada na Praça Sete, no Centro da capital mineira, nesta terça-feira (10/12). Com atrações gratuitas, a tradicional residência do Bom Velhinho ficará aberta até a véspera de Natal (24/12).





A Casa do Noel, instalada ao lado do Cine Theatro Brasil, tem iluminação temática e espaços para fotos. Também há apresentações musicais, com orquestras comunitárias e solos de acordeon, saxofone e flauta. As apresentações acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, e aos sábados e domingos, das 12h às 13h.

O Papai Noel estará disponível para fotos com os visitantes gratuitamente. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 15h às 19h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h.

“Uma novidade deste ano é o celular do Noel, que será usado para tirar fotos de pessoas sem dispositivos próprios no momento. As imagens serão enviadas posteriormente por WhatsApp”, conta Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). A CDL/BH é co-realizadora do projeto Natal BH Iluminada, que integra o Natal da Mineiridade, com apoio da Fundação Educativa Cultural Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/FM).

A Casa do Papai Noel é patrocinada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e conta com o apoio do Sicoob Divicred.





Natal nas ruas





Além da residência do Bom Velhinho, foi inaugurado nesta terça-feira o circuito iluminado que conecta a Praça da Savassi à Praça Sete. O corredor de luzes natalinas irá percorrer as avenidas Cristóvão Colombo, João Pinheiro, Álvares Cabral e Afonso Pena até o dia 24 de dezembro.

A caravana natalina também começou a percorrer a capital mineira nesta terça-feira. Duas Kombis personalizadas vão circular por toda a cidade, oferecendo atendimento gratuito à população para fotos com o Noel. As regiões Centro-Sul, Centro e Hipercentro foram as primeiras a receber a caravana.

Além disso, árvores iluminadas com dizeres especiais estão espalhadas por todas as regionais de BH. “Além de promover o acesso gratuito da população a ativações natalinas, o programa também vai fomentar o comércio, especialmente nos bairros”, afirma Marcelo de Souza e Silva.





Fotos com o Noel





Entre os dias 16 e 20 de dezembro, das 17h às 19h, o Papai Noel estará disponível para tirar fotos gratuitas em diferentes locais de Belo Horizonte. Confira a programação:





16/12 - Segunda-feira:

Oeste: Praça Leonardo Gutierrez (Gutierrez).

Norte: Praça Norte (Av. Waldomiro Lobo).





17/12 - Terça-feira:

Centro-Sul: Praça Diogo de Vasconcelos (Savassi).

Nordeste: Praça Zoly França Silva (São Gabriel).





18/12 - Quarta-feira:

Barreiro: Praça Modestino Sales Barbosa (Barreiro).

Venda Nova: Praça Alfredo Alves Martins (Letícia).





19/12 - Quinta-feira:

Pampulha: Esplanada do Mineirão.





20/12 - Sexta-feira:

Leste: Praça Duque de Caxias (Santa Tereza).

Noroeste: Praça da Federação (Coração Eucarístico).

