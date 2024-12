O brilho do Natal já ilumina Belo Horizonte e o interior de Minas, especialmente as cidades do Ciclo do Ouro, num convite à celebração do nascimento do Menino Jesus, à chegada das festas de fim de ano e aos votos de esperança renovados. Cultura, história e tradições se unem, em completa harmonia, para saudar o novo tempo e garantir ótimas energias. Na noite de domingo (1), Itapecerica, na Região Centro-Oeste, abriu a programação do seu “Natal da Mineiridade Iluminado” com um cortejo pelas ruas principais, trazendo a representação da sagrada família, dos reis magos e, claro, de um personagem muito querido: o Papai Noel.



“O Natal é uma época especial, de renascimento e renovação. As luzes são mais do que ornamentação. Representam a esperança, a paz e o amor que devem ser cultivados no coração de cada um de nós”, disse, na abertura da temporada, o prefeito local e presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, Wirley Reis, mais conhecido por Têko. Ele disse ainda que, além de encantar as crianças e as crianças, a iniciativa fomenta o turismo e a economia da cidade.



Até dia 31, Itapecerica terá várias atrações culturais gratuitas, com apresentações de dança e música. Conforme divulgado pela prefeitura, shows de artistas da cidade e da região vão animar as noites dos fins de semana na Praça do Coreto e no Mercado Municipal Mineirinho. Papai Noel poderá ser visitado em sua “casa” localizada na praça principal. Para a criançada, tem o Espaço Kids.



ÁRVORE GIGANTE

Primeira cidade brasileira reconhecida como Patrimônio Mundial (1980), Ouro Preto, na Região Central, espera receber cerca de 90 mil visitantes até 6 de janeiro, quando se encerra o período natalino. Com patrocínio da Cemig, as celebrações contam com atrações artísticas e uma árvore de Natal de 22 metros de altura. Maior das chamadas “Cidades Históricas”, ela fica diante do Museu da Inconfidência, ícone da Praça Tiradentes.



A decoração deste ano valoriza as fachadas dos casarões de Ouro Preto, diz o secretário Municipal de Turismo e Cultura. Flávio Malta. “Ouro Preto é uma cidade patrimônio do mundo e, por isso, buscamos destacar janelas, sacadas, praças e largos. A árvore da Praça Tiradentes simboliza Ouro Preto como um dos mais importantes destinos desta época”, afirma Malta.



Além das luzes no Centro histórico (Praça Tiradentes e ruas Conde de Bobadela, São José e Cláudio Manoel), a gestão municipal também está decorando o Bairro Bauxita. A Praça Vereador Jorge Pedrosa (Praça da Bauxita) recebe uma árvore de 10 metros de altura e a Rua João Pedro da Silva, uma iluminação especial.



A programação do evento reúne cultura e fé, sendo integrante do Natal da Mineiridade, com tradições ancestrais das folias de reis, pastorinhas, corais, bandas civis com mais de 90 anos em atividade, cortejos natalinos e até uma pitada do carnaval, com apresentação do bloco Zé Pereira do Club dos Lacaios, o mais antigo em atividade do Brasil. “Temos atrações na Casa da Ópera, atrações nas vias públicas, cortejos lindíssimos e atrações nas igrejas. Ouro Preto se estabelece como um dos principais destinos turísticos quando o assunto é natal no Brasil”, ressalta Flávio Malta.



Outro ponto de destaque é a projeção mapeada (video mapping) na fachada da Igreja São Francisco de Assis todas as sextas e sábados, transformando as festividades em espetáculo de luz e história. A Igreja São Francisco de Assis é considerada uma das obras-primas do barroco brasileiro, além de ser uma das maiores realizações do Aleijadinho (1738-1814)



LUZES DA CIDADE

Já em Mariana, primeira cidade de Minas, moradores e visitantes vivem o Natal 2024, que traz o tema “Luzes, Encantos e Histórias”. O evento, organizado pela prefeitura local, transforma o Centro Histórico em cenário mágico para as festividades do fim de ano.



A iluminação natalina ficará até 6 de janeiro. Como não poderia faltar, tem o “Bom Velhinho”, e a Casa do Noel estará aberta ao público de terça a domingo, das 18h às 22h, até 23 de dezembro, “oferecendo uma experiência lúdica e especial para as crianças”, de acordo com os organizadores. Mariana se prepara ainda para várias apresentações musicais, que terão lugar nas praças da Sé, Jardim e Minas Gerais.