Na edição 2023, a cenografia da Cidade de Natal encantou adultos e crianças que foram ao Parque do Palácio, no Mangabeiras

A Cidade de Natal, evento que desde 2021 traz a magia natalina à capital mineira, foi cancelada às véspera do lançamento, que aconteceria nesta sexta-feira (6/12). O evento estava previsto para ser realizado no Parque do Palácio das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





A organização da Cidade de Natal comunicou e lamentou o cancelamento nesta quinta-feira (5/12) por meio de uma nota enviada à imprensa. O evento não vai mais acontecer devido a suspensão do apoio de um dos patrocinadores master.





A organização não informou qual dos patrocínios foi suspenso e qual foi o motivo, apenas disse que foi provocado por “motivos que fogem ao controle de todos os envolvidos.” A Casa de Natal aconteceria até o dia 23 deste mês.

O reembolso dos ingressos será realizado automaticamente pelo Sympla seguindo a modalidade utilizada no pagamento da compra. Para os pagamentos em cartão de crédito, o reembolso será creditado automaticamente e vai constar na próxima fatura ou na subsequente. Já para aqueles que pagaram no Pix, o reembolso vai acontecer em até 7 dias úteis após o cancelamento da compra.





Para este ano, a cidade cenográfica natalina traria a Casa do Noel, trenzinho e elevador mágico. Além disso, iriam acontecer espetáculos, atividades lúdicas e artísticas, oficinas, gincanas e cantata.





Café da manhã com Noel





Já o Café do Noel, também organizado pelo naSala, não será mais realizado no Parque do Palácio. O evento vai acontecer no restaurante O Italiano. No entanto, caso o comprador prefira, pode solicitar o cancelamento por meio do comunicado enviado para o e-mail cadastrado na compra.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos