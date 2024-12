A Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA), localizada na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, oferece bolsas de estudo integrais para cursos técnicos e profissionalizantes. Os cursos, com formação prática e teórica, proporcionam a oportunidade para que jovens entrem no mercado de trabalho. As inscrições para os cursos técnicos se encerram na próxima segunda-feira (9/12) e para os profissionalizantes, no dia 17 de janeiro.

Os cursos ofertados incluem também material didático, uniforme, lanche e equipamentos de proteção individual (EPIs). Para concorrer a uma bolsa de estudo em ambos os processos, o candidato deve atender, cumulativamente, a todos os requisitos de escolaridade e idade pré-definidos em cada curso. Além disso, é necessário ter renda familiar bruta per capita, no máximo, de até um salário-mínimo e meio mensal.

Ao todo, são 214 bolsas que cobrirão 100% dos custos dos cursos. Em relação aqueles que têm duração de um ano e seis meses, a serem realizados no período noturno, são 35 vagas direcionadas ao curso de Administração; 27 para Eletromecânica; 30 para Informática e 27 para Manutenção Automotiva. Nesta modalidade, é necessário que os estudantes estejam cursando, pelo menos, a 2ª série do Ensino Médio.

Já as vagas dos cursos com duração mais rápida, de seis meses, com aulas no turno da tarde e frequência presencial de três vezes por semana, serão disponibilizadas 25 vagas para Informática Básica; 20 para Automação Residencial Básica; 30 para Marketing Digital e 20 para Robótica. Os cursos são acessíveis a partir de diferentes níveis de escolaridade e a idade mínima é de 16 anos completos.

Para participar do Processo de Concessão de Bolsas de Estudo, o candidato ou seu responsável legal deverá preencher o Formulário Online de Avaliação Socioeconômica e entregar os documentos válidos na EPSA, localizada na Avenida Deputado Antônio Lunardi, número 98, bairro Brasil Industrial, conforme os editais disponíveis.

Os interessados podem obter mais informações por meio do WhatsApp (31) 99265-0033 ou no site oficial da instituição .