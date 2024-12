Um motociclista, de 34 anos, morreu em um acidente com caminhão no final da tarde dessa quarta-feira (4/12), na BR-352, em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, em Minas Geais.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária, (PMRv), a batida frontal aconteceu na altura do quilômetro 215 da rodovia. O motorista do caminhão, que transportava cilindros de oxigênio, não ficou ferido.





De acordo com o relato dele, a pista estava molhada devido à chuva. Ao entrar em uma curva, ele perdeu o controle direcional, atingiu a contramão da pista e não conseguiu evitar a batida frontal com a motocicleta.





A moto e o motociclista foram arremessados para a pista de rolamento da rodovia. Uma ambulância foi acionada e a equipe médica confirmou a morte da vítima no local da batida.

A perícia compareceu ao local onde realizou os trabalhos de polícia científica e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML pela funerária de plantão.





O condutor do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. A documentação do motorista e do veículo estavam regulares.





Ainda foi constatado que a vítima havia acabado de comprar a motocicleta em Patos de Minas e seguia sentido São Gotardo na hora da batida.

A moto foi removida por não haver nenhum responsável para sua liberação no local da ocorrência.