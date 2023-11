Doze integrantes de uma quadrilha de roubo de carga foram presos, em flagrante, no início da manhã desta segunda-feira (27/11), na Via Expressa, altura do Bairro PTB, próximo a Contagem. Essas prisões possibilitaram a descoberta de um galpão, no Bairro Céu Azul, em Belo Horizonte, que era usado para armazenar os produtos roubados.

Os ladrões estavam em quatro veículos roubados -um caminhão, onde estava uma carga de frango congelada, roubada no domingo, em Betim, e três carros de passeio, um Palio, um Corsa e um Fiorino, todos roubados.

As prisões foram feitas pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que avistou o caminhão, que estava sendo procurado, através de um alerta expedido na rede de rádio da PM. O motorista estava dormindo, aguardando pelos batedores da quadrilha.

Pouco depois de cercarem o caminhão, os patrulheiros perceberam os três veículos se aproximando e arrancando em alta velocidade. Foram seguidos e detidos. Os carros faziam o trabalho de batedores da carga roubada.

A partir das prisões, os patrulheiros chegaram ao galpão onde várias cargas, também produtos de roubo, eram armazenadas. Foram encontrados muitos pneus, refrigerantes e cervejas, tudo roubado, segundo a PM. No mesmo lote, há também quatro residências.

Os policiais descobriram ainda o modus operandi da quadrilha, que agia, na maioria das vezes, rendendo caminhoneiros em postos de combustíveis e, às vezes, cercando os veículos ainda de madrugada, quando os veículos chegavam em empresas para fazer entregas.