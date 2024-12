Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos com armas, drogas, munições e um carro clonado na noite dessa quarta-feira (4/12), em uma operação da Polícia Militar nos bairros Parque São João, em Contagem, e Granja Werneck, no Norte de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que traficantes estavam armados e ameaçando moradores do bairro Parque São João. Entre os indivíduos denunciados, estaria o chefe do tráfico da região em um carro clonado.





Uma operação foi montada na região e, depois de algumas horas, o carro com dois jovens foi abordado. Durante a abordagem, uma arma com numeração raspada foi localizada.

Os dois ocupantes do veículo não assumiram a posse do carro nem da arma, mas indicaram um endereço no bairro Granja Werneck onde ficam armazenadas drogas. Foi indicado ainda que outros dois suspeitos, incluindo um autor de homicídio tentado em data passada, estariam no endereço.





No novo local, a polícia cercou a casa e tentou entrar no imóvel. Os ocupantes da residência, ao perceberem a chegada dos militares, soltaram um cachorro da raça pitbull, que tentou atacar os militares. O animal foi abatido e houve uma troca de tiros.





Os ocupantes fugiram pelos fundos do imóvel e ainda não foram localizados. Nenhum militar ficou ferido.





Dentro da casa, a polícia localizou duas espingardas calibre 12, uma pistola, um colete, uma barra de maconha, uma balança de precisão e munições.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a polícia, os homens presos e os indivíduos foragidos são suspeitos de integrarem a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Os homens de 19 e 21 anos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.