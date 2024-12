Copasa foi multada por interrupção no fornecimento de água no Triângulo Mineiro

A Copasa foi multada em R$ 175.229,67 pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) devido a interrupções no fornecimento de água em Frutal, no Triângulo Mineiro, sem aviso prévio adequado aos moradores. A falha no fornecimento de água, registrada por três dias, afetou mais de 10 mil imóveis.

O desabastecimento, na avaliação do MPMG, foi causado pela falta de manutenção na rede de abastecimento, e a empresa não forneceu informações claras sobre o problema, prejudicando especialmente famílias de baixa renda. O caso ocorreu em novembro de 2022.

A decisão do MPMG, assinada pelo promotor de Justiça Roberto Carlos Alves de Oliveira Júnior, destaca a gravidade do impacto na qualidade de vida dos cidadãos. “Sem acesso à água potável, o cidadão se vê despojado de patamares mínimos de uma existência digna, pois sua saúde, seu bem-estar físico e psicológico são prejudicados”, afirmou o promotor.





A Copasa também foi alvo de críticas por não fornecer informações claras e precisas sobre as causas das paralisações e pela falta de comunicação com os moradores. Durante o processo, o MPMG alega que tentou negociar uma solução com a empresa, oferecendo a possibilidade de um Termo de Ajustamento de Conduta, mas a companhia “permaneceu inerte”.

A reportagem solicitou posicionamento à Copasa e aguarda retorno.