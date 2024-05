A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) enviou mais de 18 mil litros de água potável para ajudar a população afetada pelos temporais no Rio Grande do Sul, que enfrenta a maior catástrofe climática da história do estado.

Segundo o presidente da Copasa Guilherme Duarte, ao todo foram mais de 1,3 mil caixas com copos de água potável enviados na noite desse domingo (5). "A água será distribuída à população do Rio Grande do Sul tão afetada nessa tragédia, para que a gente possa auxiliar na mitigação dos efeitos negativos dessa tragédia naquele estado", afirma.



Ainda de acordo com o presidente da companhia, na manhã desta segunda-feira (6), uma equipe de 22 técnicos da Copasa irão para o estado gaúcho, em um voo do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de acelerar o reabastecimento de água no estado. "Vamos dar manutenção em quadros de comando, painéis elétricos, conjuntos de motobombas e quando a água baixar, auxiliar para que as estações de tratamento de água retornem à sua operação o mais breve possível", diz.

De acordo com Guilherme, a equipe técnica tem como destino a cidade de Caxias do Sul e, posteriormente, irão se deslocar para Bento Gonçalves. "Estaremos lá apoiados naquele município, mas atuando onde for necessário", explica.

Guilherme Duarte, presidente da Copasa Jair Amaral/EM/D.A.Press

Maior tragédia do estado

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 83 pessoas já morreram e 111 continuam desaparecidas após os temporais que atingiram a região na última semana.





Ainda segundo o órgão, 844 mil pessoas foram impactadas pelas chuvas. Por causa do mau tempo, 850.422 pessoas afetadas, sendo que 121.957 estão desalojadas e outras 19.368 estão em abrigos. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 345 foram afetados pelos temporais.

Pelo menos 261 mil pontos do estado estão sem energia elétrica e mais de 854 mil estão sem abastecimento de água, segundo balanço das Secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura, de Logística e Transportes e da Educação. As chuvas provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias. São 110 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.