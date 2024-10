Cratera aberta na Avenida Teresa Cristina causa transtornos no trânsito

Uma cratera se abriu na Avenida Teresa Cristina, sentido Centro de BH, na tarde dessa quarta-feira (30/10), abaixo do Viaduto Itamar Franco, e deixou o trânsito caótico até está quinta (31/10). Segundo comerciantes da região, houve colapso total do asfalto, e a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais (Copasa) deslocou equipes operacionais para realizar a manutenção.

De acordo com depoimentos de Manoelito Lopes Pereira, que trabalha em uma empresa metalúrgica em frente ao local, o buraco se abriu por volta das 17h, e o trânsito ficou completamente congestionado. "É uma rede de esgoto que já estava há muito tempo vazando e acabou cedendo", disse.

Ele diz ainda que o lugar estava sem nenhuma sinalização, o que causou transtornou no trânsito. "A BH Trans chegou pela manhã e colocou cones para impedir a passagem dos veículos. A Copasa chegou à tarde para começar os trabalhos", afirma.

Procurada pela reportagem, a companhia afirmou que a "erosão na Avenida Teresa Cristina foi causada por lançamentos indevidos de água de chuva no sistema coletor de esgotos. Equipes operacionais estão atuando para concluir a manutenção ainda nesta quinta-feira".

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) comunicou que uma equipe está no local apenas para um apoio aos trabalhos, caso o serviço afete a rede de drenagem.

O trecho da avenida entre as ruas Mercês e Paraguassú está interditado para a manutenção.