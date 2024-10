Familiares de um detento foram presos nessa quarta-feira (30/10) suspeitos de tráfico de drogas e de arremessar entorpecentes pelo muro do presídio em Tarumirim, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Os suspeitos seriam a namorada, de 20 anos, e o irmão, de 40, de um indivíduo que está preso por tráfico de drogas na cadeia pública da cidade. Um adolescente de 16 anos, sobrinho do detento, também foi apreendido.

Os policiais receberam a informação de que ‘pessoas estranhas’ tinham se mudado para as redondezas da cadeia pública e estariam vendendo entorpecentes. Os policiais também foram informados de que os indivíduos haviam arremessado drogas pelo muro da cadeia local duas vezes, em dias alternados.





Para apurar as informações repassadas, os policiais fizeram uma batida no endereço indicado e encontraram o irmão do preso, foragido por homicídio e tráfico de drogas, a namorada do preso e o sobrinho adolescente. Ao perceber a presença de policiais, o irmão do preso correu para a cozinha da casa com uma sacola grande nas mãos.





A namorada e o sobrinho foram pelo mesmo caminho. De acordo com a Polícia Militar, a equipe pediu para que os dois indivíduos se sentassem. Ao mesmo tempo, o homem pulou pela janela com a sacola grande. Mas, ao perceber que seria preso, o suspeito arremessou a sacola no lote aos fundos do imóvel.





Conforme os militares, depois de todos os indivíduos serem detidos, a equipe foi até o lote onde a sacola foi jogada e constataram que nela havia objetos que aparentavam ser maconha, cocaína e crack. Os policiais também encontraram balança de precisão e dinheiro.





Os militares também realizaram uma busca pela casa e encontraram, no sofá, dois tabletes médios de substância que aparentava ser maconha. Na mesa da cozinha foram encontrados ‘resquícios de drogas’, o que fez os policiais entenderem que os suspeitos estavam manipulando os entorpecentes antes da chegada dos militares.





No guarda-roupas do quarto da mulher, os policiais encontraram vários sacos plásticos. A teoria é que seriam usados para embalar os materiais ilícitos. Também foi encontrado um rolo de plástico filme.





Dentro do armário da cozinha, os policiais encontraram uma sacola com R$ 1.690,00 em notas de R$ 50, R$ 5 e R$ 2. Na capa do celular da namorada do preso foi encontrado a quantia de R$ 57. Todos os itens encontrados, incluindo o celular, foram apreendidos pela Polícia Militar. Uma criança, de três anos, foi encontrada no quarto da namorada do preso. A criança foi deixada sob responsabilidade da avó.

Ainda segundo a PM, o homem e a mulher foram presos. O adolescente estava foragido do sistema socioeducativo e foi apreendido.